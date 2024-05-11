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Абрамченко не войдет в новое правительство - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Абрамченко не войдет в новое правительство
Абрамченко не войдет в новое правительство - 11.05.2024, ПРАЙМ
Абрамченко не войдет в новое правительство
В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T18:55+0300
2024-05-11T19:20+0300
кабмин
виктория абрамченко
патрушев
правительство рф
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. Об этом сообщается на сайте кабмина. "В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы", - уточнил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. Виктория Валериевна Абрамченко госслужбу начинала с комитета по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), продолжила в Земельной кадастровой палате, затем перешла на работу в департамент недвижимости Минэкономразвития. В 2011–2012 годах занимала должность заместителя руководителя Росреестра. 21 января 2020 года Абрамченко стала вице-премьером в правительстве Мишустина. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. В июле 2021 года Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа. Сама вице-премьер называла своей "важнейшей личной задачей" реализацию экологических реформ. Еще одним вызовом крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. В 2021 году суд обязал "Норникель" выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе. Это стало рекордной суммой штрафа за экологический ущерб в истории России.
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виктория абрамченко, патрушев, правительство рф
Кабмин, Виктория Абрамченко, ПАТРУШЕВ, Правительство РФ
18:55 11.05.2024 (обновлено: 19:20 11.05.2024)
 
Абрамченко не войдет в новое правительство

Абрамченко не войдет в новое правительство в связи с переходом на другую работу

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк% Виктория Абрамченко
% Виктория Абрамченко - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы", - уточнил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.
Виктория Валериевна Абрамченко госслужбу начинала с комитета по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), продолжила в Земельной кадастровой палате, затем перешла на работу в департамент недвижимости Минэкономразвития. В 2011–2012 годах занимала должность заместителя руководителя Росреестра. 21 января 2020 года Абрамченко стала вице-премьером в правительстве Мишустина.
С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. В июле 2021 года Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа. Сама вице-премьер называла своей "важнейшей личной задачей" реализацию экологических реформ.
Еще одним вызовом крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. В 2021 году суд обязал "Норникель" выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе. Это стало рекордной суммой штрафа за экологический ущерб в истории России.
 
КабминВиктория АбрамченкоПАТРУШЕВПравительство РФ
 
 
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