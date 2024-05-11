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Абрамченко не войдет в новое правительство

Абрамченко не войдет в новое правительство - 11.05.2024, ПРАЙМ

Абрамченко не войдет в новое правительство

В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T18:55+0300

2024-05-11T18:55+0300

2024-05-11T19:20+0300

кабмин

виктория абрамченко

патрушев

правительство рф

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. Об этом сообщается на сайте кабмина. "В связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы, в качестве нового куратора таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология, была предложена кандидатура Дмитрия Патрушева. Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы", - уточнил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков. Виктория Валериевна Абрамченко госслужбу начинала с комитета по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем), продолжила в Земельной кадастровой палате, затем перешла на работу в департамент недвижимости Минэкономразвития. В 2011–2012 годах занимала должность заместителя руководителя Росреестра. 21 января 2020 года Абрамченко стала вице-премьером в правительстве Мишустина. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. В июле 2021 года Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа. Сама вице-премьер называла своей "важнейшей личной задачей" реализацию экологических реформ. Еще одним вызовом крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. В 2021 году суд обязал "Норникель" выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе. Это стало рекордной суммой штрафа за экологический ущерб в истории России.

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виктория абрамченко, патрушев, правительство рф