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Антон Алиханов предложен на пост главы Минпромторга
Антон Алиханов предложен на пост главы Минпромторга - 11.05.2024, ПРАЙМ
Антон Алиханов предложен на пост главы Минпромторга
На должность Министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, сообщается на сайте кабмина. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T19:18+0300
2024-05-11T19:18+0300
2024-05-11T19:19+0300
кабмин
антон алиханов
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. На должность Министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, сообщается на сайте кабмина."Антон Алиханов – квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики, промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", – сказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.После получения первого высшего образования Алиханов два года работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста России по Московской области. В 2013 году стал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. А затем и избран губернатором области.
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антон алиханов, правительство рф, минпромторг
Кабмин, Антон Алиханов, Правительство РФ, Минпромторг
Антон Алиханов предложен на пост главы Минпромторга
Мишустин предложил Антона Алиханова на пост главы Минпромторга
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ
. На должность Министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, сообщается
на сайте кабмина.
"Антон Алиханов – квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики, промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", – сказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.
После получения первого высшего образования Алиханов два года работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста России по Московской области. В 2013 году стал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. А затем и избран губернатором области.
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