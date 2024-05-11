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Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone
Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone - 11.05.2024, ПРАЙМ
Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone
Американская технологическая корпорация Apple завершает переговоры по сделке с компанией OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, по внедрению технологий... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T05:22+0300
2024-05-11T05:23+0300
экономика
сша
apple
chatgpt
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Apple завершает переговоры по сделке с компанией OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, по внедрению технологий искусственного интеллекта в свои устройства, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Корпорация Apple приблизилась к соглашению с OpenAI для использования технологии стартапа в iPhone как часть более широких усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства", - пишет агентство. Уточняется, что в настоящее время стороны завершают обсуждение условий использования функций ChatGPT в будущей операционной системе iOS 18. Вместе с тем, Apple также ведет переговоры с компанией Google над возможностью использования ее чат-бота Gemini, но эти обсуждения пока не привели к соглашению между сторонами. Ожидается, что о возможностях новой операционной системы iOS 18 компания сообщил в июне на международной конференции разработчиков WWDC в штате Калифорния.
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сша, apple, chatgpt
Экономика, США, Apple, ChatGPT
05:22 11.05.2024 (обновлено: 05:23 11.05.2024)
 
Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone

Bloomberg: Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в будущие модели iPhone

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Apple завершает переговоры по сделке с компанией OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, по внедрению технологий искусственного интеллекта в свои устройства, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Корпорация Apple приблизилась к соглашению с OpenAI для использования технологии стартапа в iPhone как часть более широких усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства", - пишет агентство.
Уточняется, что в настоящее время стороны завершают обсуждение условий использования функций ChatGPT в будущей операционной системе iOS 18.
Вместе с тем, Apple также ведет переговоры с компанией Google над возможностью использования ее чат-бота Gemini, но эти обсуждения пока не привели к соглашению между сторонами.
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Ожидается, что о возможностях новой операционной системы iOS 18 компания сообщил в июне на международной конференции разработчиков WWDC в штате Калифорния.
 
ЭкономикаСШАAppleChatGPT
 
 
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