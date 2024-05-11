https://1prime.ru/20240511/apple-848057575.html

Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone

Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone - 11.05.2024, ПРАЙМ

Apple завершает сделку по внедрению ChatGPT в новые модели iPhone

Американская технологическая корпорация Apple завершает переговоры по сделке с компанией OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, по внедрению технологий... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T05:22+0300

2024-05-11T05:22+0300

2024-05-11T05:23+0300

экономика

сша

apple

chatgpt

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Apple завершает переговоры по сделке с компанией OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, по внедрению технологий искусственного интеллекта в свои устройства, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Корпорация Apple приблизилась к соглашению с OpenAI для использования технологии стартапа в iPhone как часть более широких усилий по внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства", - пишет агентство. Уточняется, что в настоящее время стороны завершают обсуждение условий использования функций ChatGPT в будущей операционной системе iOS 18. Вместе с тем, Apple также ведет переговоры с компанией Google над возможностью использования ее чат-бота Gemini, но эти обсуждения пока не привели к соглашению между сторонами. Ожидается, что о возможностях новой операционной системы iOS 18 компания сообщил в июне на международной конференции разработчиков WWDC в штате Калифорния.

https://1prime.ru/20240425/apple-847674632.html

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сша, apple, chatgpt