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В поселке Ашеваны под Омском вода начала переливаться через защитную насыпь

В поселке Ашеваны под Омском вода начала переливаться через защитную насыпь - 11.05.2024, ПРАЙМ

В поселке Ашеваны под Омском вода начала переливаться через защитную насыпь

Вода в затопленном поселке Ашеваны Омской области поднялась выше уровня берегоукрепительной насыпи и начала переливаться через нее. Об этом рассказали агентству | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T15:08+0300

2024-05-11T15:08+0300

2024-05-11T15:08+0300

происшествия

омская область

паводок

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ОМСК, 11 мая - ПРАЙМ. Вода в затопленном поселке Ашеваны Омской области поднялась выше уровня берегоукрепительной насыпи и начала переливаться через нее. Об этом рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе регионального главного управления МЧС России. После подъема уровня воды в реках Ишим и Иртыш затопленными оказались 317 домов и 467 приусадебных участков. Ограничено движение на пяти участках трасс. Отрезанными остаются 19 населенных пунктов, куда добираются при помощи техники высокой проходимости. Из Усть-Ишимского района эвакуирован 401 человек, из них 120 детей. В пунктах временного размещения находятся 86 человек. "В населенном пункте Ашеваны оказались подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков. Уровень воды там превысил высоту берегоукрепительной насыпи и вода начала переливаться через нее. Сотрудники МЧС России продолжают работы в зоне затопления", — рассказали в пресс-службе ведомства. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень воды в реке Иртыш составил 869 сантиметров, а в реке Ишим у села Орехово — 1633 сантиметра. В ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды. В деревне Эбаргуль подтоплен один жилой дом и 20 приусадебных участков. Оттуда эвакуировали четыре человека, в том числе одного ребёнка. Оставшимся жителям затопленных сёл оказывают помощь. Спасатели помогают им эвакуировать вещи, поднять мебель, а в случае необходимости - перевезти их в незатронутые паводком места.

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омская область

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омская область, паводок