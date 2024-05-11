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Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге - 11.05.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин поручил наградить спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна, а также очевидцев, спасавших людей при... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T11:33+0300

2024-05-11T11:33+0300

2024-05-11T11:33+0300

происшествия

санкт-петербург

автобус

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна, а также очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге до прибытия экстренных служб. Об этом сообщил СК РФ. Автобус с пассажирами в пятницу, 10 мая, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Согласно последним данным ГСУ СК РФ по городу, количество погибших в результате случившегося возросло до семи человек. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к государственным наградам троих уроженцев республики, которые спасали пассажиров утонувшего автобуса. "Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что очевидцы "самоотверженно и без раздумий" начали спасать заблокированных внутри автобуса людей. Капитан прогулочного судна Ян Карасев помог пострадавшим перейти на его катер. Трое уроженцев Дагестана, рискуя собственной жизнью, прыгнули в воду.

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санкт-петербург, автобус