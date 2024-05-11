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Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство
Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство - 11.05.2024, ПРАЙМ
Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство
В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T19:05+0300
2024-05-11T19:23+0300
кабмин
андрей белоусов
правительство рф
энергетика рф
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер), сообщается на сайте кабмина. На госслужбе Белоусов с 2006 года. В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ. Затем четыре года – директор департамента экономики и финансов правительства РФ. В 2012-2013 возглавлял министерство экономического развития, после - работал помощником президента. С 2020-го - первый вице-премьер в правительстве Мишустина. Александр Новак В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска. Затем пять лет занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края. В 2012 был назначен министром энергетики и в 2018 - переназначен на эту должность. В кабмине Мишустина вновь назначен на должность министра энергетики. Также Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства.
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андрей белоусов, правительство рф, энергетика рф
Кабмин, Андрей Белоусов, Правительство РФ, энергетика РФ
19:05 11.05.2024 (обновлено: 19:23 11.05.2024)
 
Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство

Белоусов не вошел в новый кабинет министров, он переходит на новое место работы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер), сообщается на сайте кабмина.
На госслужбе Белоусов с 2006 года. В 2006-2008 годах – заместитель министра экономического развития и торговли РФ. Затем четыре года – директор департамента экономики и финансов правительства РФ. В 2012-2013 возглавлял министерство экономического развития, после - работал помощником президента. С 2020-го - первый вице-премьер в правительстве Мишустина.
Александр Новак В 2000-2002 годах был заместителем главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города Норильска. Затем пять лет занимал пост заместителя губернатора Красноярского края – начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.
В 2012 был назначен министром энергетики и в 2018 - переназначен на эту должность. В кабмине Мишустина вновь назначен на должность министра энергетики. Также Александр Новак был назначен заместителем председателя правительства.
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