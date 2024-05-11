https://1prime.ru/20240511/blagodarnost-848070810.html

Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку

Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку - 11.05.2024, ПРАЙМ

Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку

Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT". | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T21:28+0300

2024-05-11T21:28+0300

2024-05-11T21:28+0300

it-отрасль

поддержка

благодарность

https://cdnn.1prime.ru/img/84209/15/842091507_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_accec1b7667f1c21cd2192d1617aa1a7.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT". Ранее председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры. "Ребята, многие написали в личку. Всем хочу ответить - спасибо за поддержку и столько положительных эмоций. Этот чат появился стихийно в сложное время, но мы до сих вместе и это очень круто", - написал Шадаев. Он добавил, что у него впереди еще согласование в Думе, заявил, что будет "держать вас в курсе". Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

https://1prime.ru/20240425/shadaev-847686186.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it-отрасль, поддержка, благодарность