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Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку - 11.05.2024, ПРАЙМ
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку
Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT". | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T21:28+0300
2024-05-11T21:28+0300
2024-05-11T21:28+0300
it-отрасль
поддержка
благодарность
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT". Ранее председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры. "Ребята, многие написали в личку. Всем хочу ответить - спасибо за поддержку и столько положительных эмоций. Этот чат появился стихийно в сложное время, но мы до сих вместе и это очень круто", - написал Шадаев. Он добавил, что у него впереди еще согласование в Думе, заявил, что будет "держать вас в курсе". Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
https://1prime.ru/20240425/shadaev-847686186.html
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it-отрасль, поддержка, благодарность
IT-отрасль, поддержка, Благодарность
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку
Исполняющий обязанности главы Минцифры Шадаев поблагодарил IT-сферу за поддержку
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT".
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры.
"Ребята, многие написали в личку. Всем хочу ответить - спасибо за поддержку и столько положительных эмоций. Этот чат появился стихийно в сложное время, но мы до сих вместе и это очень круто", - написал Шадаев.
Он добавил, что у него впереди еще согласование в Думе, заявил, что будет "держать вас в курсе".
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Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.