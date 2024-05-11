Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку - 11.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240511/blagodarnost-848070810.html
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку - 11.05.2024, ПРАЙМ
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку
Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT". | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T21:28+0300
2024-05-11T21:28+0300
it-отрасль
поддержка
благодарность
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/15/842091507_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_accec1b7667f1c21cd2192d1617aa1a7.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT". Ранее председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры. "Ребята, многие написали в личку. Всем хочу ответить - спасибо за поддержку и столько положительных эмоций. Этот чат появился стихийно в сложное время, но мы до сих вместе и это очень круто", - написал Шадаев. Он добавил, что у него впереди еще согласование в Думе, заявил, что будет "держать вас в курсе". Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
https://1prime.ru/20240425/shadaev-847686186.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/15/842091507_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c9c7a20c42753739f261d6e8bf2cdb76.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
it-отрасль, поддержка, благодарность
IT-отрасль, поддержка, Благодарность
21:28 11.05.2024
 
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку

Исполняющий обязанности главы Минцифры Шадаев поблагодарил IT-сферу за поддержку

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил свою отрасль за поддержку, об этом он написал в Telegram-канале "MIT - Мы IT".
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин предложил переназначить Шадаева на должность главы Минцифры.
"Ребята, многие написали в личку. Всем хочу ответить - спасибо за поддержку и столько положительных эмоций. Этот чат появился стихийно в сложное время, но мы до сих вместе и это очень круто", - написал Шадаев.
Он добавил, что у него впереди еще согласование в Думе, заявил, что будет "держать вас в курсе".
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Шадаев рассказал об обеспечении федеральных трасс связью стандарта LTE
25 апреля, 11:37
Шадаев был назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 января 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
 
IT-отрасльподдержкаБлагодарность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала