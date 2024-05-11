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Впервые за 20 лет на Земле происходит магнитная буря высшего балла

Впервые за 20 лет на Земле происходит магнитная буря высшего балла - 11.05.2024, ПРАЙМ

Впервые за 20 лет на Земле происходит магнитная буря высшего балла

Впервые за последние 20 лет на Земле происходит магнитная буря пятого (высшего) уровня. Об этом сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T07:32+0300

2024-05-11T07:32+0300

2024-05-11T07:39+0300

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Впервые за последние 20 лет на Земле происходит магнитная буря пятого (высшего) уровня. Об этом сообщил РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В частности, ученый отметил: "На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5". Ранее руководитель ЛСА ИКИ РАН сообщил, что магнитная буря уровня G5 может произойти на Земле впервые за 20 лет в ближайшие дни вслед за серией вспышек на Солнце. Часть из четырех облаков плазмы, которые выбросило Солнце, должна была слиться в единый более крупный объект и ударить по магнитному полю нашей планеты, пояснил Богачев. Ученые прогнозировали, что в пике удара уровень магнитной бури должен был составить не менее G4.33. Вероятность, что уровень повысится до G5 впервые с 2005 года, составляла лишь 15 %.

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