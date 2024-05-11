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ЕС согласовал черновик гарантий безопасности для Украины, пишут СМИ

ЕС согласовал черновик гарантий безопасности для Украины, пишут СМИ - 11.05.2024, ПРАЙМ

ЕС согласовал черновик гарантий безопасности для Украины, пишут СМИ

Евросоюз согласовал черновик соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на оказавшийся в его... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T08:09+0300

2024-05-11T08:09+0300

2024-05-11T08:09+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Евросоюз согласовал черновик соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности, сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. "ЕС пришел к соглашению (в вопросе) обязательств по безопасности для Киева... Черновик на данный момент обсуждается с Киевом", — сказано в материале. Отмечается, что обсуждаемые гарантии касаются политической, военной и экономической помощи Киеву. Предполагается, что они будут действовать до тех пор, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО. По данным Welt, ЕС хочет предоставить эти гарантии самое позднее в начале июля. Издание обратило внимание на то, что в случае новых атак на Украину Киеву предложат консультации касательно его нужд в течение 24 часов после инцидента. Согласно черновику, "прямое участие солдат ЕС на стороне украинских солдат в боевых действиях против России, таким образом, исключается". Владимир Зеленский 23 апреля заявил, что Киев и Вашингтон начали работать над соглашением о гарантиях безопасности. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

https://1prime.ru/20240510/situatsiya-848044771.html

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