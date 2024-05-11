https://1prime.ru/20240511/desantniki-848058403.html
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ - 11.05.2024, ПРАЙМ
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ
Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска, действующие в составе группировки войск "Днепр", при поддержке авиации и... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T06:26+0300
2024-05-11T06:26+0300
2024-05-11T06:35+0300
спецоперация на украине
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска, действующие в составе группировки войск "Днепр", при поддержке авиации и артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства, в частности, указывается: "На ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ". В ходе проведения разведки и доразведки украинских позиций с воздуха десантники вскрыли систему обороны, ключевые опорные пункты и огневые средства ВСУ, пояснили в Минобороны. "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления, - говорится в сообщении МО. - Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм". Командиры управляли боем с помощью беспилотников, которые сопровождали штурмующие подразделения, отмечается в сообщении."В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - пояснили в Минобороны.
https://1prime.ru/20240510/svo-848041285.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны рф
Спецоперация на Украине, Минобороны РФ
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ
МО РФ: российские десантники взяли крупный опорник ВСУ на Запорожском участке
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска, действующие в составе группировки войск "Днепр", при поддержке авиации и артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства, в частности, указывается: "На ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ".
В ходе проведения разведки и доразведки украинских позиций с воздуха десантники вскрыли систему обороны, ключевые опорные пункты и огневые средства ВСУ, пояснили в Минобороны.
"В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления, - говорится в сообщении МО. - Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм".
В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино
Командиры управляли боем с помощью беспилотников, которые сопровождали штурмующие подразделения, отмечается в сообщении.
"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - пояснили в Минобороны.