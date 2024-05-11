https://1prime.ru/20240511/desantniki-848058403.html

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ - 11.05.2024, ПРАЙМ

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ

Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска, действующие в составе группировки войск "Днепр", при поддержке авиации и... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T06:26+0300

2024-05-11T06:26+0300

2024-05-11T06:35+0300

спецоперация на украине

минобороны рф

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска, действующие в составе группировки войск "Днепр", при поддержке авиации и артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства, в частности, указывается: "На ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ". В ходе проведения разведки и доразведки украинских позиций с воздуха десантники вскрыли систему обороны, ключевые опорные пункты и огневые средства ВСУ, пояснили в Минобороны. "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления, - говорится в сообщении МО. - Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм". Командиры управляли боем с помощью беспилотников, которые сопровождали штурмующие подразделения, отмечается в сообщении."В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - пояснили в Минобороны.

https://1prime.ru/20240510/svo-848041285.html

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