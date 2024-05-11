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Эксперт отметил снижение цены возобновляемой энергии в России

Эксперт отметил снижение цены возобновляемой энергии в России - 11.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил снижение цены возобновляемой энергии в России

Цена электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в России уже вдвое ниже, чем при генерации от угольных электростанций, в связи с чем во всех регионах,... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T10:12+0300

2024-05-11T10:12+0300

2024-05-11T10:12+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Цена электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в России уже вдвое ниже, чем при генерации от угольных электростанций, в связи с чем во всех регионах, где есть требуемый природный потенциал, целесообразно рассматривать приоритизацию именно безуглеродных технологий, сказал РИА Новости директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "Учитывая то, что цена электроэнергии от объектов возобновляемой энергетики уже в два раза ниже электроэнергии от угольных электростанций, анализировать возможность приоритизации именно безуглеродных технологий целесообразно во всех регионах, где есть требуемый природный потенциал: солнце, ветер, реки", - сказал он. По словам Жихарева, отрыв в цене проектов возобновляемой энергетики позволяет компенсировать "метеозависимость" и, соответственно, неравномерность выработки электроэнергии за счет строительства новых ЛЭП и применения систем накопления энергии как на основе электрохимических, так и водородных технологий. В конце апреля Жихарев заявлял, что отрасль возобновляемой энергетики в России готова к тому, чтобы на равных условиях конкурировать с тепловой энергией на отборах мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). По его словам, текущие цены на возобновляемую энергию могут быть "спасением" при нынешнем ускоренном росте энергопотребления. Жихарев тогда отметил, что отрасль ведет активные дискуссии и с Минэнерго, и с Системным оператором в части адаптации правил проведения конкурсов, которые, прежде всего, будут проводиться на Дальнем Востоке. В частности, обсуждается возможность допуска генерации на основе ветра и солнца к КОМ НГО.

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