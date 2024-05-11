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Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет
Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет - 11.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет
Варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшее время, заявил РИА Новости и. о. вице-премьера Марат... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T10:07+0300
2024-05-11T10:07+0300
2024-05-11T10:07+0300
экономика
льготная ипотека
марат хуснуллин
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшее время, заявил РИА Новости и. о. вице-премьера Марат Хуснуллин. "Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение", - сказал он. Хуснуллин уточнил, что предложения по этому поводу готовятся. "Сейчас Минфин готовит предложения, я пока ничего прокомментировать по этой теме не могу", - добавил Хуснуллин. Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
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льготная ипотека, марат хуснуллин
Экономика, льготная ипотека, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет
Хуснуллин: варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет представят вскоре
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшее время, заявил РИА Новости и. о. вице-премьера Марат Хуснуллин.
"Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение", - сказал он.
Хуснуллин уточнил, что предложения по этому поводу готовятся. "Сейчас Минфин готовит предложения, я пока ничего прокомментировать по этой теме не могу", - добавил Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
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