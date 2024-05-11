https://1prime.ru/20240511/ipoteka-848061235.html

Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет

Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет - 11.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о вариантах ипотеки для семей с детьми старше шести лет

Варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшее время, заявил РИА Новости и. о. вице-премьера Марат... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T10:07+0300

2024-05-11T10:07+0300

2024-05-11T10:07+0300

экономика

льготная ипотека

марат хуснуллин

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет могут быть представлены в ближайшее время, заявил РИА Новости и. о. вице-премьера Марат Хуснуллин. "Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение", - сказал он. Хуснуллин уточнил, что предложения по этому поводу готовятся. "Сейчас Минфин готовит предложения, я пока ничего прокомментировать по этой теме не могу", - добавил Хуснуллин. Президент России Владимир Путин в апреле поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков позже в апреле сообщал, что в Минфине обсуждаются разные варианты по поводу ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

https://1prime.ru/20240508/ipoteka-848018915.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

льготная ипотека, марат хуснуллин