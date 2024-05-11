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Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию
Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию - 11.05.2024, ПРАЙМ
Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию
Россия в апреле стала второй по поставкам газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T17:03+0300
2024-05-11T17:03+0300
энергетика
россия
испания
поставки газа
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала второй по поставкам газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, в апреле Россия поставила в Испанию 5342 гигаватт-часа (ГВт.ч) сжиженного природного газа, почти 20% от общего количества. Как отмечается, первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 46% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 8%. Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. В 2023 году экспортерами газа в Испанию выступило 17 стран.
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россия, испания, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, ИСПАНИЯ, поставки газа
17:03 11.05.2024
 
Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию

Enagas: Россия в апреле стала второй по объемам поставок газа в Испанию

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала второй по поставкам газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее данным, в апреле Россия поставила в Испанию 5342 гигаватт-часа (ГВт.ч) сжиженного природного газа, почти 20% от общего количества.
Как отмечается, первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 46% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 8%.
Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. В 2023 году экспортерами газа в Испанию выступило 17 стран.
Газовая горелка
Турция планирует поставлять Западу российский газ, пишет СМИ
8 мая, 09:36
 
ЭнергетикаРОССИЯИСПАНИЯпоставки газа
 
 
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