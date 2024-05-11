https://1prime.ru/20240511/ispaniya-848066392.html

Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию

Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию - 11.05.2024, ПРАЙМ

Россия заняла второе место по объемам поставок газа в Испанию

Россия в апреле стала второй по поставкам газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T17:03+0300

2024-05-11T17:03+0300

2024-05-11T17:03+0300

энергетика

россия

испания

поставки газа

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала второй по поставкам газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, в апреле Россия поставила в Испанию 5342 гигаватт-часа (ГВт.ч) сжиженного природного газа, почти 20% от общего количества. Как отмечается, первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 46% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 8%. Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. В 2023 году экспортерами газа в Испанию выступило 17 стран.

https://1prime.ru/20240508/gaz-847994556.html

испания

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россия, испания, поставки газа