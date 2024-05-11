https://1prime.ru/20240511/kandidaty-848070060.html

Кандидаты в правительство представят программу своей деятельности 12 мая

Кандидаты в правительство представят программу своей деятельности 12 мая - 11.05.2024, ПРАЙМ

Кандидаты в правительство представят программу своей деятельности 12 мая

Расширенные заседания комитетов ГД состоятся 12 мая, где кандидаты на посты в правительство представят общий план своей деятельности, сообщила пресс-служба ГД. | 11.05.2024, ПРАЙМ

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кабмин

гд

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правительство рф

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Расширенные заседания комитетов ГД состоятся 12 мая, где кандидаты на посты в правительство представят общий план своей деятельности, сообщила пресс-служба ГД. "Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов Государственной Думы состоятся в воскресенье, 12 мая, с 12.00 до 18.00. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности", — указали в пресс-службе.По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Рассмотрение кандидатур пройдет на заседаниях Государственной Думы 13 и 14 мая. Собрания пройдут в открытом режиме. Уточняется, что по ВКС в них примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов субъектов Федерации, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений.Пресс-служба нижней палаты также отмечает, что в Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока.Кроме этого, Володин поручил руководителям фракций и аппарата Госдумы немедленно сообщить депутатам о поступлении кандидатур вице-премьеров и министров, а также поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и главе комитета по контролю Олегу Морозову в соответствии с нормами федерального законодательства, регламентом ГД и решением Совета Думы организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.

https://1prime.ru/20240511/mishustin-848068070.html

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