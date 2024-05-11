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"Харьков — проблема". На Украине сделали заявление из-за успехов ВС России - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Харьков — проблема". На Украине сделали заявление из-за успехов ВС России
"Харьков — проблема". На Украине сделали заявление из-за успехов ВС России - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Харьков — проблема". На Украине сделали заявление из-за успехов ВС России
Оборона города Харькова будет сопряжена для ВСУ с рядом проблем, считает украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T15:57+0300
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Оборона города Харькова будет сопряжена для ВСУ с рядом проблем, считает украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Прямой"."Если мы не обеспечим нормальную логистику, это (оборона города — ред.) будет проблематично для нас, поэтому Харьков — это проблема, но проблема будет в первую очередь зависеть от нас, как мы подготовим Харьков", — сказал он.Генерал также выразил мнение, что с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо выгоднее, чем вести его лобовой штурм.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в ведомстве.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьков, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВСУ, ВС РФ
15:57 11.05.2024
 
"Харьков — проблема". На Украине сделали заявление из-за успехов ВС России

Украинский генерал Кривонос предупредил ВСУ о проблемах при обороне Харькова

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Оборона города Харькова будет сопряжена для ВСУ с рядом проблем, считает украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Если мы не обеспечим нормальную логистику, это (оборона города — ред.) будет проблематично для нас, поэтому Харьков — это проблема, но проблема будет в первую очередь зависеть от нас, как мы подготовим Харьков", — сказал он.
Генерал также выразил мнение, что с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо выгоднее, чем вести его лобовой штурм.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в ведомстве.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на УкраинеХАРЬКОВВСУВС РФ
 
 
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