https://1prime.ru/20240511/konflikt-848062362.html

В Турции назвали вероятность ядерного конфликта между РФ и НАТО пугающей

В Турции назвали вероятность ядерного конфликта между РФ и НАТО пугающей - 11.05.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали вероятность ядерного конфликта между РФ и НАТО пугающей

Вероятность начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО с использованием ядерного оружия становится все более пугающей, Анкаре следует быть готовой к... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T11:02+0300

2024-05-11T11:02+0300

2024-05-11T11:02+0300

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АНКАРА, 11 мая – ПРАЙМ. Вероятность начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО с использованием ядерного оружия становится все более пугающей, Анкаре следует быть готовой к такому развитию событий, сообщило в субботу издание T24. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Москва готова задействовать ядерное оружие только случае, когда речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам главы государства, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе СВО не было никогда. Колумнист T24 Хакан Аксай считает, что уверенности в том, что "Запад всегда способен и достаточно смел для реализации "идеального плана" нет. "К сожалению, вся эта ситуация не похожа на театральную сцену... В последнее время возможность войны между Россией и странами НАТО с применением ядерного или обычного оружия становится все более пугающей. Война может разразиться в результате преднамеренного нападения или "случайная пуля" может опустошить мир или регион", — полагает он. По мнению Аксая, Турции "дышит в затылок война между Россией и НАТО", "ядерная катастрофа" или "третья мировая война". "Турция, с ее правительством и оппозицией, должна осознать эту опасность и подготовиться к защите от нее", — отметило издание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240511/nato-848059981.html

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турция, россия, запад