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"Больше не верят". Зеленского предупредили об ударе в спину от союзников - 11.05.2024, ПРАЙМ
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"Больше не верят". Зеленского предупредили об ударе в спину от союзников
"Больше не верят". Зеленского предупредили об ударе в спину от союзников - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Больше не верят". Зеленского предупредили об ударе в спину от союзников
Западные кредиторы потребовали выплатить долги Украины в 2025 году, потому что больше не верят в будущее украинского государства. Такое мнение в статье для... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T09:08+0300
2024-05-11T09:09+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Западные кредиторы потребовали выплатить долги Украины в 2025 году, потому что больше не верят в будущее украинского государства. Такое мнение в статье для французского портала AgoraVox высказал обозреватель Патрис Браво.Как ранее сообщило, ссылаясь на источники, издание Wall Street Journal, группа иностранных держателей облигаций намерена надавить на Украину, чтобы она начала выплачивать проценты по своим обязательствам не позднее будущего года. Западные кредиторы, как сообщает издание, хочет, чтобы Украина, заключив соответствующую сделку, возобновила выплаты в обмен на "прощение существенной части" непогашенного долга страны.Французский обозреватель, со своей стороны, отметил, что западные кредиторы на самом деле хотят получить свои проценты по украинским долгам, не дожидаясь очередного "успешного контрнаступления"."Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг", — отметил автор статьи.Западные кредиторы уже могли начать вывод средств с Украины, предположил Браво, ссылаясь на решение украинского Нацбанка по существенному смягчению правил обмена валют. По его мнению, это решение сигнализирует о начале бесконтрольного вывода капитала из украинской экономики.В заключение обозреватель вопрошает: "Вопрос в том, где Киев найдет эти средства (на выплату долгов — прим. ред.) Ведь режим Зеленского полагается исключительно на помощь Запада, - и сам же отвечает на поставленные вопрос: - Если она прекратится, наступит дефолт, поскольку собственных ресурсов у Киева нет".Как сообщает Wall Street Journal, Киев готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае, и советники украинской администрации стремятся привлечь к участию правительства Соединенных Штатов и других западных стран. По утверждению издания, нет никаких гарантий, что сделки будет одобрена. Ведь США и их союзники беспокоятся, что средства налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Киев возобновит какое-либо обслуживание долга. А без соглашения, как считают в Wall Street Journal, Украина будет вынуждена объявить дефолт уже в августе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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украина
Экономика, УКРАИНА
09:08 11.05.2024 (обновлено: 09:09 11.05.2024)
 
"Больше не верят". Зеленского предупредили об ударе в спину от союзников

AgoraVox: кредиторы Запада больше не верят в будущее украинского государства

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Западные кредиторы потребовали выплатить долги Украины в 2025 году, потому что больше не верят в будущее украинского государства. Такое мнение в статье для французского портала AgoraVox высказал обозреватель Патрис Браво.
Как ранее сообщило, ссылаясь на источники, издание Wall Street Journal, группа иностранных держателей облигаций намерена надавить на Украину, чтобы она начала выплачивать проценты по своим обязательствам не позднее будущего года. Западные кредиторы, как сообщает издание, хочет, чтобы Украина, заключив соответствующую сделку, возобновила выплаты в обмен на "прощение существенной части" непогашенного долга страны.
Французский обозреватель, со своей стороны, отметил, что западные кредиторы на самом деле хотят получить свои проценты по украинским долгам, не дожидаясь очередного "успешного контрнаступления".
"Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг", — отметил автор статьи.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
Кредиторы начали требовать с Украины выплаты по госдолгу, пишут СМИ
5 мая, 10:23
Западные кредиторы уже могли начать вывод средств с Украины, предположил Браво, ссылаясь на решение украинского Нацбанка по существенному смягчению правил обмена валют. По его мнению, это решение сигнализирует о начале бесконтрольного вывода капитала из украинской экономики.
В заключение обозреватель вопрошает: "Вопрос в том, где Киев найдет эти средства (на выплату долгов — прим. ред.) Ведь режим Зеленского полагается исключительно на помощь Запада, - и сам же отвечает на поставленные вопрос: - Если она прекратится, наступит дефолт, поскольку собственных ресурсов у Киева нет".
Как сообщает Wall Street Journal, Киев готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае, и советники украинской администрации стремятся привлечь к участию правительства Соединенных Штатов и других западных стран. По утверждению издания, нет никаких гарантий, что сделки будет одобрена. Ведь США и их союзники беспокоятся, что средства налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Киев возобновит какое-либо обслуживание долга. А без соглашения, как считают в Wall Street Journal, Украина будет вынуждена объявить дефолт уже в августе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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