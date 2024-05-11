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Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ
Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ - 11.05.2024, ПРАЙМ
Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ
Некоторые владельцы Lada Vesta NG обнаружили в своих авто неприятную проблему — вода просачивается в салон машины через боковые зеркала, сообщил портал "Lada... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T13:12+0300
2024-05-11T13:12+0300
2024-05-11T13:16+0300
экономика
авто
lada vesta ng
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Некоторые владельцы Lada Vesta NG обнаружили в своих авто неприятную проблему — вода просачивается в салон машины через боковые зеркала, сообщил портал "Lada. Онлайн".Отмечается, что это происходит в процессе мойки, вода проникает через треугольные заглушки зеркал.По данным портала, владельцы Lada Vesta NG запросили помощи у дилеров. Специалисты дилерского центра LADA считают, что устранить данную проблему можно путем обработки технологических отверстий в дверях герметиком. Вместе с тем, ряд дилеров отказались решать проблему с протечками, сославшись на ограничения связанные с процессом мойки и сервисными рекомендациями по уходу за машиной, сообщает "Lada. Онлайн". В них сказано, что нельзя мыть автомобиль мойкой выше 2,1 бара и расстояние от пистолета до кузова в процессе мойки должно быть не менее 50-70 сантиметров.
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авто, lada vesta ng
Экономика, Авто, Lada Vesta NG
Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ
"Lada. Онлайн": некоторые владельцы Lada Vesta нашли в своих машинах дефект
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.
Некоторые владельцы Lada Vesta NG обнаружили в своих авто неприятную проблему — вода просачивается в салон машины через боковые зеркала, сообщил портал "Lada. Онлайн"
.
Отмечается, что это происходит в процессе мойки, вода проникает через треугольные заглушки зеркал.
По данным портала, владельцы Lada Vesta NG запросили помощи у дилеров. Специалисты дилерского центра LADA считают, что устранить данную проблему можно путем обработки технологических отверстий в дверях герметиком.
Вместе с тем, ряд дилеров отказались решать проблему с протечками, сославшись на ограничения связанные с процессом мойки и сервисными рекомендациями по уходу за машиной, сообщает "Lada. Онлайн". В них сказано, что нельзя мыть автомобиль мойкой выше 2,1 бара и расстояние от пистолета до кузова в процессе мойки должно быть не менее 50-70 сантиметров.
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