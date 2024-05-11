https://1prime.ru/20240511/lada-848064071.html

Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ

Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ - 11.05.2024, ПРАЙМ

Владельцы Lada Vesta столкнулись с неприятной проблемой, сообщили СМИ

Некоторые владельцы Lada Vesta NG обнаружили в своих авто неприятную проблему — вода просачивается в салон машины через боковые зеркала, сообщил портал "Lada... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T13:12+0300

2024-05-11T13:12+0300

2024-05-11T13:16+0300

экономика

авто

lada vesta ng

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Некоторые владельцы Lada Vesta NG обнаружили в своих авто неприятную проблему — вода просачивается в салон машины через боковые зеркала, сообщил портал "Lada. Онлайн".Отмечается, что это происходит в процессе мойки, вода проникает через треугольные заглушки зеркал.По данным портала, владельцы Lada Vesta NG запросили помощи у дилеров. Специалисты дилерского центра LADA считают, что устранить данную проблему можно путем обработки технологических отверстий в дверях герметиком. Вместе с тем, ряд дилеров отказались решать проблему с протечками, сославшись на ограничения связанные с процессом мойки и сервисными рекомендациями по уходу за машиной, сообщает "Lada. Онлайн". В них сказано, что нельзя мыть автомобиль мойкой выше 2,1 бара и расстояние от пистолета до кузова в процессе мойки должно быть не менее 50-70 сантиметров.

https://1prime.ru/20240511/inomarki-848060940.html

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авто, lada vesta ng