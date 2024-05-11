https://1prime.ru/20240511/lotereya-848008888.html

Рассчитана стратегия для выигрыша в лотерею. Поможет ли она сорвать джекпот

Рассчитана стратегия для выигрыша в лотерею. Поможет ли она сорвать джекпот - 11.05.2024, ПРАЙМ

Рассчитана стратегия для выигрыша в лотерею. Поможет ли она сорвать джекпот

Лотерея – один из самых популярных вариантов азартных игр. Сорвать большой куш можно, но вероятность такого события невелика. И все же, несмотря на призрачные... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T04:04+0300

2024-05-11T04:04+0300

2024-05-11T04:04+0300

лотерея

лотерея "русское лото"

выигрыш в лотерею

лотерейный билет

государственные лотереи

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848006588_0:296:3033:2002_1920x0_80_0_0_4445ecfc4e9160a0a31ac49cf1ad8fdc.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Лотерея – один из самых популярных вариантов азартных игр. Сорвать большой куш можно, но вероятность такого события невелика. И все же, несмотря на призрачные шансы, люди активно скупают билеты в надежде на легкие деньги. Но главные вопрос, который их волнует - можно ли просчитать крупный выигрыш заранее.Сорвали кушБольше трети россиян играют в лотерею, чтобы проверить удачу, многие это делают годами. Популярным хобби увлекаются во всем мире. Так, в Испании лотерейные билеты покупают до 75 процентов жителей, в США – каждый второй. При этом размах у американцев впечатляющий: две лотереи с беспрецедентно большими джекпотами - Powerball и Mega Millions. В 2022-м в тираже первой разыграли более двух миллиардов долларов. Сорвал джекпот житель Калифорнии.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПравда, после вычета всех налогов победитель забрал домой гораздо меньше. Лотерейный приз облагается федеральным подоходным налогом в размере 37 процентов от выигрыша. Кроме того, каждый штат имеет право взимать дополнительно 15 процентов от суммы. Однако Калифорния в этом плане щедра к своим жителям.Да и с самими выплатами все не так просто. Победители лотереи Powerball, сорвавших джекпот на миллиард, может выбрать два способа получения своего выигрыша. Первый — в виде аннуитета, серии из тридцати платежей. В этом случае победитель будет получать по 43 миллиона долларов каждый год. Второй способ — единовременный платеж на гораздо меньшую сумму. В данном случае после уплаты налогов она составит 629 миллионов.Для сравнения, в России можно посмотреть на данные крупнейшего распространителя государственных лотерей "Столото". За первое полугодие 2023 года самый крупный выигрыш был получен в 1473-ем тираже (1 миллиард рублей). Еще два победителя - в 5823-ем распределительном тираже выиграли по 300 миллионов рублей.Главный победитель, Александр Земсков, узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за деньгами победитель обратился гораздо позже — попросту не понимал порядок оформления крупного выигрыша.В соответствии с законодательством после вычета налога Александр получил 850 миллионов рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Налог на миллиардный выигрыш составил почти 150 миллионов. При этом 85 процентов от суммы уплаченного налога ушло в региональный бюджет Нижегородской области, 10 процентов — в бюджет самого Нижнего Новгорода, еще пять — в бюджет муниципального округа.Русская рулеткаС 2014 года все лотереи в России государственные. Их организуют Министерство финансов и Министерство спорта под надзором Федеральной налоговой службы. В соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ деньги от проведения лотерей идут на финансирование социально значимых объектов - на развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и подготовку спортивного резерва.АО ГСЛ ("Государственные лотереи") — оператор лотереи Минспорта, ООО "Спортлото" — Минфина. Крупнейший распространитель билетов — АО "ТК “Центр”" (бренд "Столото"), все три контролируются холдингом S8 Capital, писало издание "Коммерсант". В 2022 году общая выручка "Спортлото" и ГСЛ, по данным газеты, составила около 69,1 миллиарда рублей.В 2020 году на рынке появился еще один оператор — ООО "Спортивные лотереи", который распространяет "Национальную лотерею", организуемую Минфином (49% у структур ВТБ, 51% — у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева). Выручка ООО в 2021 году составляла 52,3 миллиона рублей, данные за 2022 год издание "Коммерсант" не нашло. По итогам 2022 года объем перечисленных в бюджет России целевых отчислений от "Столото" составил почти три миллиарда рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности (включая целевые отчисления, налоги и сборы) — почти восемь миллиардов, а за девять месяцев 2023 года объем целевых отчислений от продажи лотерейных билетов достиг показателя 2,3 миллиарда.Холодный расчет Но так или иначе, лотерея - это развлечение, а не способ заработка, подчеркивает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, один из самых массовых способов заработать "легкие" деньги – лото. В лотерее 6 из 49 ячеек, число комбинаций - около 13,9 миллиона. “Для того, чтобы получить ту единственную комбинацию, нужно обладать везением”, - говорит Лебединская.“Тут действует принцип: чем больше математическое ожидание выигрыша, тем больше требуется игр, чтобы устроитель получил целевой доход. Но чем меньше математическое ожидание, тем меньше участников привлечет эта игра”, - объясняет Лебединская. Поэтому для устроителей важно, чтобы оценить математическое ожидание было крайне сложно.Что касается игровых автоматов, то при ставке в пять рублей, математическое ожидание равно 4,625 -- ожидаемый выигрыш меньше, чем плата за игру. Это означает, что при длительной игре можно легко проиграть все свои деньги.Так, можно ли выиграть крупную сумму в лотерею? Доцент кафедры бизнес-статистики университета "Синергия" Диана Дзизинская предлагает рассчитать вероятность выигрыша в одной из старейших лотерей страны - "Русское лото". В ее билете пара игровых полей с 15 числами в каждом. Цифры - от 1 до 90. Числовые комбинации в билетах определены, и надо только выбрать наугад сам билет. При этом для выигрыша "счастливые" числа должны находиться только в одном из полей.Если вспомнить математику, то можно подсчитать число комбинаций по пятнадцать чисел из девяносто. Результат будет равен примерно сорока шести квадриллионам, подсчитала эксперт. Поскольку поля на билете два, то вероятность выигрыша равна один к двадцати трем квадриллионам, то есть ничтожно мала. “Поэтому выигрывают, скорее всего, те, кто очень верит в чудо”, - заключила Дзизинская.Основное правило, которого придерживается успешный игрок в лотерею Ричард Люстиг, - использовать одни и те же числа снова и снова. По закону вероятности ваши числа, скорее всего, появятся в следующем розыгрыше. А если выбирать числа равномерно по всей дорожке, то повышается шанс стать единственным победителем или разделить выигрыш с небольшим количеством игроков, отмечает Люстиг.

https://1prime.ru/20231026/842096257.html

https://1prime.ru/20240117/842821337.html

https://1prime.ru/20240117/842819565.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

лотерея, лотерея "русское лото", выигрыш в лотерею, лотерейный билет, государственные лотереи, эксклюзив