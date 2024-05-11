https://1prime.ru/20240511/mintrans-848069725.html
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса - 11.05.2024, ПРАЙМ
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T19:27+0300
2024-05-11T19:27+0300
2024-05-11T19:27+0300
кабмин
минтранс рф
транспорт
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина. "В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", — сказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Старовойт - губернатор Курской области с сентября 2019 года. Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина. Савельев в 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Будучи главой Минтранса он прямо заявлял, что санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.
https://1prime.ru/20240503/avto-847886172.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтранс рф, транспорт, правительство рф
Кабмин, Минтранс РФ, Транспорт, Правительство РФ
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Мишустин предложил курского губернатора Старовойта на пост главы Минтранса
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.
Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается
на сайте Кабмина.
"В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", — сказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Старовойт - губернатор Курской области с сентября 2019 года.
Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина. Савельев в 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Будучи главой Минтранса он прямо заявлял, что санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.
В России назвали самый популярный вид транспорта для путешествий