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Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса - 11.05.2024, ПРАЙМ
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T19:27+0300
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина. "В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", — сказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Старовойт - губернатор Курской области с сентября 2019 года. Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина. Савельев в 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Будучи главой Минтранса он прямо заявлял, что санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.
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минтранс рф, транспорт, правительство рф
Кабмин, Минтранс РФ, Транспорт, Правительство РФ
19:27 11.05.2024
 
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса

Мишустин предложил курского губернатора Старовойта на пост главы Минтранса

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина.
"В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", — сказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Старовойт - губернатор Курской области с сентября 2019 года.
Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина. Савельев в 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Будучи главой Минтранса он прямо заявлял, что санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.
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