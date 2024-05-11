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Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса

Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса - 11.05.2024, ПРАЙМ

Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса

Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T19:27+0300

2024-05-11T19:27+0300

2024-05-11T19:27+0300

кабмин

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транспорт

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщается на сайте Кабмина. "В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств", — сказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Старовойт - губернатор Курской области с сентября 2019 года. Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина. Савельев в 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Будучи главой Минтранса он прямо заявлял, что санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.

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