https://1prime.ru/20240511/mishustig-848067140.html

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства - 11.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T18:21+0300

2024-05-11T18:21+0300

2024-05-11T19:24+0300

кабмин

правительство рф

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства", — указывается в публикации.Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России.Также он предложил:Ирек Файзуллин, глава Министерства строительства и ЖКХ, сохранил свой пост в новом составе правительства.Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должность первого вице-премьера и вице-премьера, не вошли в состав нового правительства.Мурашко является доктором медицинских наук, имеет высшую категорию по специальностям "акушерство и гинекология". С марта 2006 г. по февраль 2011 г. занимал должность министра здравоохранения Республики Коми. 14 июля 2015 г. по 22 января 2020 г. – руководитель Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева. 21 января 2020 г. назначен министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина. Сменил во главе ведомства Веронику Скворцову.Ранее он возглавлял Минтранс. В 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Савельев прямо заявлял, санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.В кабмин также, возможно, войдет нынешний глава Калининградской области Антон Алиханов. Мишустин предложил его кандидатурой в Минпромторг.После получения первого высшего образования Алиханов два года работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста России по Московской области. В 2013 году стал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. А затем и избран губернатором области.Ольга Любимова вновь предложена на пост министра культуры. С 2001 года работала на телевидении. 18 января 2018 года вернулась в Министерство культуры, возглавив департамент кинематографии. 21 января 2020 года назначена министром культуры России. Сегодня культура — "важнейший ресурс социально-экономического развития всей страны", заявляла Любимова.Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Мишустина с президентом Владимиром Путиным.Ранее президент положительно оценил темпы роста экономики и планы по созданию новых отраслей, о чем он и заявил на пленарном заседания Союза промышленников и предпринимателей. Для развития есть все возможности, "включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке и так далее, отметил Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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