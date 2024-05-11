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Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства - 11.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T18:21+0300
2024-05-11T19:24+0300
кабмин
правительство рф
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства", — указывается в публикации.Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России.Также он предложил:Ирек Файзуллин, глава Министерства строительства и ЖКХ, сохранил свой пост в новом составе правительства.Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должность первого вице-премьера и вице-премьера, не вошли в состав нового правительства.Мурашко является доктором медицинских наук, имеет высшую категорию по специальностям "акушерство и гинекология". С марта 2006 г. по февраль 2011 г. занимал должность министра здравоохранения Республики Коми. 14 июля 2015 г. по 22 января 2020 г. – руководитель Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева. 21 января 2020 г. назначен министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина. Сменил во главе ведомства Веронику Скворцову.Ранее он возглавлял Минтранс. В 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Савельев прямо заявлял, санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.В кабмин также, возможно, войдет нынешний глава Калининградской области Антон Алиханов. Мишустин предложил его кандидатурой в Минпромторг.После получения первого высшего образования Алиханов два года работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста России по Московской области. В 2013 году стал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. А затем и избран губернатором области.Ольга Любимова вновь предложена на пост министра культуры. С 2001 года работала на телевидении. 18 января 2018 года вернулась в Министерство культуры, возглавив департамент кинематографии. 21 января 2020 года назначена министром культуры России. Сегодня культура — "важнейший ресурс социально-экономического развития всей страны", заявляла Любимова.Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Мишустина с президентом Владимиром Путиным.Ранее президент положительно оценил темпы роста экономики и планы по созданию новых отраслей, о чем он и заявил на пленарном заседания Союза промышленников и предпринимателей. Для развития есть все возможности, "включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке и так далее, отметил Путин.
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правительство рф
Кабмин, Правительство РФ
18:21 11.05.2024 (обновлено: 19:24 11.05.2024)
 
Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства", — указывается в публикации.
Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России.
Также он предложил:
  • Марата Хуснуллина Мишустин назначить на пост вице-премьера России.
  • Сергея Кравцова переназначить на пост министра просвещения
  • назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта России. Олег Матыцин, ранее занимавший этот пост, не вошел в новый состав кабинета министров
  • Виталия Савельева Мишустин предложил на должность вице-премьера по транспорту
  • Антона Котякова переназначить министром труда и социальной защиты
  • и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова переназначить главой Минприроды
  • губернатора Курской области Романа Старовойта предложили назначить на должность министра транспорта
  • исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут назначить главой Минсельхоза
  • · исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева назначить вице-премьером
  • исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на на должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку
  • переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера, он будет курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и антимонопольную политику
  • переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера
  • переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры
  • переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ
  • назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики
  • переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития
  • переназначить Дмитрия Григоренко руководителем аппарата правительства
Ирек Файзуллин, глава Министерства строительства и ЖКХ, сохранил свой пост в новом составе правительства.
Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должность первого вице-премьера и вице-премьера, не вошли в состав нового правительства.
Мурашко является доктором медицинских наук, имеет высшую категорию по специальностям "акушерство и гинекология". С марта 2006 г. по февраль 2011 г. занимал должность министра здравоохранения Республики Коми. 14 июля 2015 г. по 22 января 2020 г. – руководитель Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева. 21 января 2020 г. назначен министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина. Сменил во главе ведомства Веронику Скворцову.
Ранее он возглавлял Минтранс. В 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Савельев прямо заявлял, санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.
В кабмин также, возможно, войдет нынешний глава Калининградской области Антон Алиханов. Мишустин предложил его кандидатурой в Минпромторг.
После получения первого высшего образования Алиханов два года работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста России по Московской области. В 2013 году стал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. А затем и избран губернатором области.
Ольга Любимова вновь предложена на пост министра культуры. С 2001 года работала на телевидении. 18 января 2018 года вернулась в Министерство культуры, возглавив департамент кинематографии. 21 января 2020 года назначена министром культуры России. Сегодня культура — "важнейший ресурс социально-экономического развития всей страны", заявляла Любимова.
Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Мишустина с президентом Владимиром Путиным.
Ранее президент положительно оценил темпы роста экономики и планы по созданию новых отраслей, о чем он и заявил на пленарном заседания Союза промышленников и предпринимателей. Для развития есть все возможности, "включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке и так далее, отметил Путин.
 
КабминПравительство РФ
 
 
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