Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства", — указывается в публикации.
Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера России.
Также он предложил:
- Марата Хуснуллина Мишустин назначить на пост вице-премьера России.
- Сергея Кравцова переназначить на пост министра просвещения
- назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта России. Олег Матыцин, ранее занимавший этот пост, не вошел в новый состав кабинета министров
- Виталия Савельева Мишустин предложил на должность вице-премьера по транспорту
- Антона Котякова переназначить министром труда и социальной защиты
- и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова переназначить главой Минприроды
- губернатора Курской области Романа Старовойта предложили назначить на должность министра транспорта
- исполняющую обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут назначить главой Минсельхоза
- исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева назначить вице-премьером
- исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на на должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку
- переназначить Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера, он будет курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и антимонопольную политику
- переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера
- переназначить Максута Шадаева на должность главы Минцифры
- переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ
- назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева министром энергетики
- переназначить Максима Решетникова на должность министра экономического развития
Ирек Файзуллин, глава Министерства строительства и ЖКХ, сохранил свой пост в новом составе правительства.
Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшие должность первого вице-премьера и вице-премьера, не вошли в состав нового правительства.
Мурашко является доктором медицинских наук, имеет высшую категорию по специальностям "акушерство и гинекология". С марта 2006 г. по февраль 2011 г. занимал должность министра здравоохранения Республики Коми. 14 июля 2015 г. по 22 января 2020 г. – руководитель Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева. 21 января 2020 г. назначен министром здравоохранения в правительстве Михаила Мишустина. Сменил во главе ведомства Веронику Скворцову.
Ранее он возглавлял Минтранс. В 2009 году был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Савельев прямо заявлял, санкции "практически поломали" логистику. Однако многие сложности преодолели за два года.
В кабмин также, возможно, войдет нынешний глава Калининградской области Антон Алиханов. Мишустин предложил его кандидатурой в Минпромторг.
После получения первого высшего образования Алиханов два года работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста России по Московской области. В 2013 году стал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. В сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. А затем и избран губернатором области.
Ольга Любимова вновь предложена на пост министра культуры. С 2001 года работала на телевидении. 18 января 2018 года вернулась в Министерство культуры, возглавив департамент кинематографии. 21 января 2020 года назначена министром культуры России. Сегодня культура — "важнейший ресурс социально-экономического развития всей страны", заявляла Любимова.
Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций Мишустина с президентом Владимиром Путиным.
Ранее президент положительно оценил темпы роста экономики и планы по созданию новых отраслей, о чем он и заявил на пленарном заседания Союза промышленников и предпринимателей. Для развития есть все возможности, "включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса", который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке и так далее, отметил Путин.