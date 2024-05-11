https://1prime.ru/20240511/nato-848059981.html
Посол Германии на Украине рассказал, когда она вступит в НАТО
Посол Германии на Украине рассказал, когда она вступит в НАТО - 11.05.2024, ПРАЙМ
Посол Германии на Украине рассказал, когда она вступит в НАТО
Украина не вступит в Североатлантический альянс до окончания вооруженного конфликта, заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН посол ФРГ в стране Мартин... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T08:29+0300
2024-05-11T08:29+0300
2024-05-11T08:29+0300
политика
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина не вступит в Североатлантический альянс до окончания вооруженного конфликта, заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН посол ФРГ в стране Мартин Егер. "Я думаю, что членство (Украины — ред.) в НАТО нереально, пока идет война", — сказал он. Егер отметил, что в самом альянсе наблюдается консенсус по вопросу вступления Украины в НАТО, но сейчас усилия стран-членов направлены только на поддержку Киева на поле боя. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном режиме. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
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запад, вступление украины в нато
Политика, ЗАПАД, вступление Украины в НАТО
Посол Германии на Украине рассказал, когда она вступит в НАТО
Посол ФРГ Егер: Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина не вступит в Североатлантический альянс до окончания вооруженного конфликта, заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН посол ФРГ в стране Мартин Егер.
"Я думаю, что членство (Украины — ред.) в НАТО нереально, пока идет война", — сказал он.
Егер отметил, что в самом альянсе наблюдается консенсус по вопросу вступления Украины в НАТО, но сейчас усилия стран-членов направлены только на поддержку Киева на поле боя.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном режиме. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
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