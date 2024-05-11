https://1prime.ru/20240511/nato-848066251.html

"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО

"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО - 11.05.2024, ПРАЙМ

"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО

НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании на примере столкновения с Россией, сообщает The Independent. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T16:42+0300

2024-05-11T16:42+0300

2024-05-11T16:43+0300

политика

великобритания

учения нато

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании на примере столкновения с Россией, сообщает The Independent."Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака", — уточняет издание.The Independent указывает, что солдаты на учениях тренируют варианты исхода событий, если бы противостояние началось восточном фланге союза. Также, британские военные используют данные, полученные на основе боевых действия на Украине.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

https://1prime.ru/20240511/konflikt-848062362.html

великобритания

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, учения нато, эстония