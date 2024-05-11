https://1prime.ru/20240511/nato-848066251.html
"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО
"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО
НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании на примере столкновения с Россией, сообщает The Independent. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T16:42+0300
2024-05-11T16:42+0300
2024-05-11T16:43+0300
политика
великобритания
учения нато
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании на примере столкновения с Россией, сообщает The Independent."Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака", — уточняет издание.The Independent указывает, что солдаты на учениях тренируют варианты исхода событий, если бы противостояние началось восточном фланге союза. Также, британские военные используют данные, полученные на основе боевых действия на Украине.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240511/konflikt-848062362.html
великобритания
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, учения нато, эстония
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, учения НАТО, ЭСТОНИЯ
"Штурмуют российские позиции": в СМИ раскрыли, к чему готовится НАТО
The Independent: НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию
МОСКВА, 11 мая
— ПРАЙМ.
НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании на примере столкновения с Россией, сообщает The Independent
.
"Ударный вертолет Apache выполняет полет в поддержку наземных войск, штурмующих российские позиции. В ходе ожесточенного ближнего боя был зачищен ряд укрепленных траншей, а с помощью беспилотников и ракет отбита контратака", — уточняет издание.
The Independent указывает, что солдаты на учениях тренируют варианты исхода событий, если бы противостояние началось восточном фланге союза. Также, британские военные используют данные, полученные на основе боевых действия на Украине.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Турции назвали вероятность ядерного конфликта между РФ и НАТО пугающей
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.