https://1prime.ru/20240511/neft-848060130.html

Эксперты спрогнозировали объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

Эксперты спрогнозировали объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ - 11.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

Добровольные сокращения нефтедобычи ряда стран ОПЕК+, а также квоты альянса, скорее всего, сохранятся во второй половине года на том же уровне, что и сейчас,... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T08:38+0300

2024-05-11T08:38+0300

2024-05-11T08:40+0300

энергетика

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Добровольные сокращения нефтедобычи ряда стран ОПЕК+, а также квоты альянса, скорее всего, сохранятся во второй половине года на том же уровне, что и сейчас, считают опрошенные РИА Новости аналитики. "Продление действующих ограничений - наиболее вероятный сценарий: сохраняются признаки охлаждения темпов роста спроса во втором полугодии, в том числе в Китае и США. Рынок ожидает, что продление будет не квартальным, как в последние разы, а полугодовым - до конца года", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Продления действующих ограничений также ждут аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко и замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. По словам последнего, даже частичный отказ от сокращений "почти мгновенно вызовет падение мировой цены, что в текущих условиях никому из участников соглашения практически не выгодно". При этом ужесточение ограничений приведет в моменте к определенному росту цен, но дефицит будет быстро покрыт другими игроками, поэтому от такого решения ОПЕК+ точно не выиграет. Дудченко отметил, в свою очередь, что текущие действия членов альянса и условия на нефтяном рынке подтверждают вектор ОПЕК+ на дальнейшие ограничительные меры. "Во-первых, текущая ситуация с ценой на нефть выглядит достаточно сложно. Несмотря на то, что в первом квартале нефтяные цены подросли, а рост цены марки Brent, который мы наблюдали в марте, сопоставим по силе с сентябрем 2023 года, во втором квартале все же последовала коррекция", - пояснил эксперт. Во-вторых, добавил он, ключевой участник альянса, Саудовская Аравия, начала снова поднимать цены на свои сорта нефти. Повышение цены, по всей видимости, говорит об опасениях профицита на рынке, пояснил Дудченко. Таким образом, по его словам, королевство пытается дополнительно воздействовать на рыночные цены. Наконец, страны, которые не выполняют условия соглашения - Казахстан и Ирак - готовы компенсировать перепроизводство нефти и даже предоставляют план по такой компенсации, о чем сообщается в публичном поле, заключил эксперт. БАЛАНС БАРРЕЛЕЙ По оценкам Белогорьева, если ОПЕК+ продлит действующие ограничения, то в третьем квартале будет сохраняться "околонулевой баланс", а это значит, что спрос на нефть будет в достаточной мере покрываться предложением и наоборот. "Разбалансировка возможна за счет более высокого спроса или дополнительного прироста добычи в США. К концу года по-прежнему можно ожидать формирования умеренного профицита в силу действия тех же факторов", - отметил он. Дудченко, в свою очередь, отметил, что текущий уровень цен может во многом продолжать зависеть от геополитических факторов - по всей видимости, США продолжат прикладывать усилия, чтобы урегулировать ближневосточный конфликт. "В настоящее время мы видим, что на Израиль оказывается серьезное давление, кроме этого, и на внутреннем контуре страны существуют большие политические разногласия. В настоящее время не вполне понятен исход этой ситуации. Нам кажется, что кризис все же пока далек от окончательного разрешения, а это означает, что геополитическая премия в цене на нефть может сохраниться", - отметил эксперт "Финама". Как следствие, добавил Дудченко, существенной просадки цены от текущих уровней не ожидается, хотя допускается, что она может попробовать опуститься ниже 80 долларов за баррель, но с перспективой дальнейшего возврата наверх. "По всей видимости, в третьем квартале цена на нефть марки Brent будет находиться в диапазоне 82-87 долларов за баррель", - заключил эксперт. ПОКА СОКРАЩАЕМ ТАК Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 июня в Вене.

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опек, добыча нефти