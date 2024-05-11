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Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок

Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок - 11.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин предложил Новаку возглавить топливно-энергетический блок

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера России по... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T19:43+0300

2024-05-11T19:43+0300

2024-05-11T19:44+0300

кабмин

новак

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил исполняющего обязанности вице-премьера Александра Новака на должность вице-премьера России по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку, сообщила пресс-служба правительства."В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)", — указывается в публикации.Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков указал, что Новак обладает нужным управленческим опытом. Он долгое время решал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе. Более того, она работал заместителем министра финансов, отметил Беляков.

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новак, правительство рф