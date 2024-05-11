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Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они - 11.05.2024, ПРАЙМ
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они
Михаил Мишустин представил свои предложения по составу правительства. В списке - пять новичков. Четыре из них хорошо известны - они возглавляли российские... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T21:04+0300
2024-05-11T21:24+0300
кабмин
правительство рф
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин представил свои предложения по составу правительства. В списке - пять новичков. Четыре из них хорошо известны - они возглавляли российские регионы, пятая кандидатура пока не столь узнаваема. "Прайм" рассказывает о возможных новых лицах кабинета министров.Возможный новый министр спортаГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, как ожидается, станет новым главой Минспорта вместо Олега Матыцина. Последний возглавлял ведомство с 2020 года. Матыцин покидает правительство и перейдет на новую работу.Дегтярев - бывший депутат Госдумы от ЛДПР и помощник Владимира Жириновского. Глава этой партии Леонид Слуцкий рекомендовал включить его в новый состав правительства во время обсуждения в нижней палате парламента кандидатуры Мишустина на пост премьера.Дегтярев - кандидат юридических наук, а также мастер спорта по фехтованию. Во время работы в парламенте возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В июле 2020 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Предыдущий губернатор региона Сергей Фургал, также избиравшийся от ЛДПР, был арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Дегтярев с непросто вливался в новый для себя регион, однако в 2021-м одержал победу на досрочных выборах, набрав 56,77% голосов избирателей.На посту министра спорта Дегтяреву предстоит сложная задача. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх и прочих соревнованиях только в нейтральном статусе.Возможный новый министр промышленности и торговлиГубернатор Калининградской области Антон Алиханов с большой долей вероятности станет министром промышленности и торговли. Сейчас эту должность занимает Денис Мантуров, который в новом правительстве может занять пост первого вице-премьера. Алиханов ранее уже работал в Минпромторге.В 2015 году он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А вскоре стал врио губернатора после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым главой российского региона. В сентябре 2017-го Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022-го переизбран на второй срок.Экономика региона при Алиханове активно развивалась, что признавали даже на международном уровне. Например, Калининградская особая экономическая стала победителем в номинациях "Логистика", "Новые инвестиции" и "Программы релокации" в международном рейтинге Global Free Zones of the Year, составленном британским журналом Foreign Direct Investment Intelligence, сообщал РБК.В начале мая 2024-го в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: "Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе".Возможный новый министр транспортаВ кресло министра транспорта может сесть губернатор Курской области Роман Старовойт. С 2020 года этот пост занимает Виталий Савельев. В новом правительстве он станет вице-премьером, курирующим вопросы развития транспорта и логистики.В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. "Знает отрасль изнутри", — пояснил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.Восьмого сентября 2019-го Старовойт был избран губернатором Курской области. За него проголосовали 81,07% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Старовойт - один из губернаторов, активно освоивших общение с жителями через соцсети. После начала СВО сотрудники его администрации взяли в руки автоматы и начали отработку приемов тактических боевых действий. Более того, Старовойт и сам прошел курс молодого бойца.Возможный новый глава МинэнергоГлаву Кемеровской области Сергея Цивилева выдвинули на должность главы Минэнерго. Ведомство с 2020 года возглавляет Николай Шульгинов, он покинет правительство."Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли", — объяснил Беляков выдвижение кандидатуры.Его карьера продолжилась в гражданской сфере, с 1997 по 2013 годы Сергей Цивилев руководил юридической фирмой "Нортек" в Санкт-Петербурге. С 2014 года он занял пост генерального директора ООО "Управляющая компания "Колмар". Однако уже в марте 2018 года его карьера взяла новый поворот — он был назначен заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Спустя месяц по указу президента стал временно исполняющим обязанности губернатора области. 17 сентября 2018 года официально вступил в должность главы Кузбасса. В 2023 году его переизбрали.Возможный новый глава МинсельхозаОксана Лут рассматривается в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства. 45-летняя Лут пришла в Минсельхоз на пост замминистра вместе с предыдущим руководителем ведомства Дмитрием Патрушевым в 2018 году, а в 2021 году стала первым заместителем министра.До перехода в ведомство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. По словам Белякова, Лут "обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства".
https://1prime.ru/20240511/mintrans-848069725.html
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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правительство рф
Кабмин, Правительство РФ
21:04 11.05.2024 (обновлено: 21:24 11.05.2024)
 
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они

Мишустин предложил кандидатов в новое правительство — пять новичков

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин представил свои предложения по составу правительства. В списке - пять новичков. Четыре из них хорошо известны - они возглавляли российские регионы, пятая кандидатура пока не столь узнаваема. "Прайм" рассказывает о возможных новых лицах кабинета министров.

Возможный новый министр спорта

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, как ожидается, станет новым главой Минспорта вместо Олега Матыцина. Последний возглавлял ведомство с 2020 года. Матыцин покидает правительство и перейдет на новую работу.
Дегтярев - бывший депутат Госдумы от ЛДПР и помощник Владимира Жириновского. Глава этой партии Леонид Слуцкий рекомендовал включить его в новый состав правительства во время обсуждения в нижней палате парламента кандидатуры Мишустина на пост премьера.
© Администрация Хабаровского края | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в медиабанк
Дегтярев - кандидат юридических наук, а также мастер спорта по фехтованию. Во время работы в парламенте возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В июле 2020 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Предыдущий губернатор региона Сергей Фургал, также избиравшийся от ЛДПР, был арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Дегтярев с непросто вливался в новый для себя регион, однако в 2021-м одержал победу на досрочных выборах, набрав 56,77% голосов избирателей.
На посту министра спорта Дегтяреву предстоит сложная задача. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх и прочих соревнованиях только в нейтральном статусе.

Возможный новый министр промышленности и торговли

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов с большой долей вероятности станет министром промышленности и торговли. Сейчас эту должность занимает Денис Мантуров, который в новом правительстве может занять пост первого вице-премьера. Алиханов ранее уже работал в Минпромторге.
В 2015 году он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А вскоре стал врио губернатора после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым главой российского региона. В сентябре 2017-го Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022-го переизбран на второй срок.
© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Антон Алиханов
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Экономика региона при Алиханове активно развивалась, что признавали даже на международном уровне. Например, Калининградская особая экономическая стала победителем в номинациях "Логистика", "Новые инвестиции" и "Программы релокации" в международном рейтинге Global Free Zones of the Year, составленном британским журналом Foreign Direct Investment Intelligence, сообщал РБК.
В начале мая 2024-го в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: "Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе".

Возможный новый министр транспорта

В кресло министра транспорта может сесть губернатор Курской области Роман Старовойт. С 2020 года этот пост занимает Виталий Савельев. В новом правительстве он станет вице-премьером, курирующим вопросы развития транспорта и логистики.
В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту. "Знает отрасль изнутри", — пояснил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.
Восьмого сентября 2019-го Старовойт был избран губернатором Курской области. За него проголосовали 81,07% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Старовойт - один из губернаторов, активно освоивших общение с жителями через соцсети. После начала СВО сотрудники его администрации взяли в руки автоматы и начали отработку приемов тактических боевых действий. Более того, Старовойт и сам прошел курс молодого бойца.
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
19:27

Возможный новый глава Минэнерго

Главу Кемеровской области Сергея Цивилева выдвинули на должность главы Минэнерго. Ведомство с 2020 года возглавляет Николай Шульгинов, он покинет правительство.
"Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли", — объяснил Беляков выдвижение кандидатуры.
Его карьера продолжилась в гражданской сфере, с 1997 по 2013 годы Сергей Цивилев руководил юридической фирмой "Нортек" в Санкт-Петербурге. С 2014 года он занял пост генерального директора ООО "Управляющая компания "Колмар". Однако уже в марте 2018 года его карьера взяла новый поворот — он был назначен заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Спустя месяц по указу президента стал временно исполняющим обязанности губернатора области. 17 сентября 2018 года официально вступил в должность главы Кузбасса. В 2023 году его переизбрали.

Возможный новый глава Минсельхоза

Оксана Лут рассматривается в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства. 45-летняя Лут пришла в Минсельхоз на пост замминистра вместе с предыдущим руководителем ведомства Дмитрием Патрушевым в 2018 году, а в 2021 году стала первым заместителем министра.
До перехода в ведомство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. По словам Белякова, Лут "обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства".
 
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