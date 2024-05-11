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Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд
Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд - 11.05.2024, ПРАЙМ
Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд
Киев не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы запускать переговорный процесс с Москвой о завершении вооруженного конфликта. Об этом заявила в... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T17:17+0300
2024-05-11T17:17+0300
политика
виктория нуланд
мирные переговоры
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Киев не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы запускать переговорный процесс с Москвой о завершении вооруженного конфликта. Об этом заявила в субботу интервью изданию Politico экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Бывшая американская чиновница долгое время курировала вопросы внешней политики США в отношении Украины и РФ."Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", — ответила Нуланд на вопрос было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году.. Она добавила, что единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе России идти на любые уступки по территориальному вопросу. "Такая (сделка — ред.) была бы неустойчивой", — считает Нуланд. На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть Крым силой Нуланд уклончиво ответила, что "территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа". При этом ранее должностные лица США открыто допускали возможность силового возвращения контроля Украины над российским полуостровом. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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виктория нуланд, мирные переговоры, россия, украина
Политика, Виктория Нуланд, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
17:17 11.05.2024
 
Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд

Нуланд: Киев пока не готов к переговорам о завершении конфликта с Москвой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Киев не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы запускать переговорный процесс с Москвой о завершении вооруженного конфликта. Об этом заявила в субботу интервью изданию Politico экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Бывшая американская чиновница долгое время курировала вопросы внешней политики США в отношении Украины и РФ.
"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", — ответила Нуланд на вопрос было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году..
Она добавила, что единственная договоренность о мире, которая могла бы быть достигнута в 2022 году или сейчас, основывалась бы на отказе России идти на любые уступки по территориальному вопросу. "Такая (сделка — ред.) была бы неустойчивой", — считает Нуланд.
На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть Крым силой Нуланд уклончиво ответила, что "территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа". При этом ранее должностные лица США открыто допускали возможность силового возвращения контроля Украины над российским полуостровом.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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ПолитикаВиктория Нуландмирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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