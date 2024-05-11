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Европейцы идут ва-банк, понимая, что Украине грозит обвал, заявил Песков - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Европейцы идут ва-банк, понимая, что Украине грозит обвал, заявил Песков
Европейцы идут ва-банк, понимая, что Украине грозит обвал, заявил Песков - 11.05.2024, ПРАЙМ
Европейцы идут ва-банк, понимая, что Украине грозит обвал, заявил Песков
Европейцы видят, как стремительно меняется ситуация и она чревата для Украины полным обвалом, в связи с этим они сознательно нагнетают напряженность, заявил... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T17:43+0300
2024-05-11T17:43+0300
политика
украина
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Европейцы видят, как стремительно меняется ситуация и она чревата для Украины полным обвалом, в связи с этим они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны", — сказал Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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украина, европа, дмитрий песков
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
17:43 11.05.2024
 
Европейцы идут ва-банк, понимая, что Украине грозит обвал, заявил Песков

Песков: Европа видит, что ситуация стремительно меняется и грозит Киеву обвалом

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Европейцы видят, как стремительно меняется ситуация и она чревата для Украины полным обвалом, в связи с этим они сознательно нагнетают напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
"Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны", — сказал Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд
17:17
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАДмитрий Песков
 
 
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