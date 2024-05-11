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Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области - 11.05.2024, ПРАЙМ
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Вооруженные силы РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T13:25+0300
2024-05-11T13:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — сказано в сводке ведомства. Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике 23-й, 43-й мехбригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Ведомство также сообщило, что ВС РФ уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук". Кроме того, были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, отметили в военном ведомстве.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьковская область, сво, вс рф
Спецоперация на Украине, Харьковская область, СВО, ВС РФ
13:25 11.05.2024
 
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские ВС освободили Борисовку и еще четыре населенных пункта под Харьковом

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области", — сказано в сводке ведомства.
Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике 23-й, 43-й мехбригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного в Харьковской области.
По данным Минобороны РФ, потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Ведомство также сообщило, что ВС РФ уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук".
Кроме того, были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
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Спецоперация на УкраинеХарьковская областьСВОВС РФ
 
 
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