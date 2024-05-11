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Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей - 11.05.2024, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей
Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T12:50+0300
2024-05-11T12:50+0300
экономика
ндс
отели
туризм
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства. "С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении. Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.
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ндс, отели, туризм
Экономика, НДС, отели, Туризм
12:50 11.05.2024
 
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей

Правительство РФ с 1 сентября расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи
Гостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября.
Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства.
"С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.
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