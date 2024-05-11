https://1prime.ru/20240511/oteli-848063917.html

Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей

Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей - 11.05.2024, ПРАЙМ

Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей

Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T12:50+0300

2024-05-11T12:50+0300

2024-05-11T12:50+0300

экономика

ндс

отели

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49bdbefff2d392eec60e33376d44df9e.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства. "С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении. Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.

https://1prime.ru/20240511/platforma-848061706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ндс, отели, туризм