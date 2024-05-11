https://1prime.ru/20240511/oteli-848063917.html
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей - 11.05.2024, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей
Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T12:50+0300
2024-05-11T12:50+0300
2024-05-11T12:50+0300
экономика
ндс
отели
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49bdbefff2d392eec60e33376d44df9e.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября. Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства. "С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении. Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.
https://1prime.ru/20240511/platforma-848061706.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_b04dc0bbe4d0baea4c62d4dbd3bb93fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ндс, отели, туризм
Экономика, НДС, отели, Туризм
Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей
Правительство РФ с 1 сентября расширило перечень необлагаемых НДС услуг отелей
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень услуг в гостиницах и отелях, которые перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость с 1 сентября.
Данное решение поможет создать привлекательные предложения для туристов, говорится в Telegram-канале правительства.
"С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость... Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.
В России создали платформу для совместного планирования путешествий