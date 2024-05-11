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Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году

Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году - 11.05.2024, ПРАЙМ

Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году

Более 11,5 тысячи жителей пострадали от паводка в Курганской области в этом году, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T15:34+0300

2024-05-11T15:34+0300

2024-05-11T15:34+0300

происшествия

курганская область

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – ПРАЙМ. Более 11,5 тысячи жителей пострадали от паводка в Курганской области в этом году, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков. "По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысяч граждан. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек. Возмещение по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей получили порядка 1200 человек", — написал он в своем Telegram-канале. Шумков добавил, что региональные власти возместят затраты на проведение капремонта 200 индивидуальных домов, исходя из стоимости семь тысяч рублей за квадратный метр. Глава региона отметил, что подключение к газу и электричеству начнется сразу после схода воды и получения технической возможности обеспечить обратное включение. "Сейчас осталось подключить к газу 43 дома. К электроэнергии 1120 домов, в основном в СНТ", — сказал Шумков. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

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курганская область

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курганская область, паводок