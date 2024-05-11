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Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году
Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году - 11.05.2024, ПРАЙМ
Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году
Более 11,5 тысячи жителей пострадали от паводка в Курганской области в этом году, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T15:34+0300
2024-05-11T15:34+0300
2024-05-11T15:34+0300
происшествия
курганская область
паводок
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – ПРАЙМ. Более 11,5 тысячи жителей пострадали от паводка в Курганской области в этом году, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков. "По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысяч граждан. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек. Возмещение по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей получили порядка 1200 человек", — написал он в своем Telegram-канале. Шумков добавил, что региональные власти возместят затраты на проведение капремонта 200 индивидуальных домов, исходя из стоимости семь тысяч рублей за квадратный метр. Глава региона отметил, что подключение к газу и электричеству начнется сразу после схода воды и получения технической возможности обеспечить обратное включение. "Сейчас осталось подключить к газу 43 дома. К электроэнергии 1120 домов, в основном в СНТ", — сказал Шумков. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году
Шумков: более 11,5 тысячи человек пострадали от паводка в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая – ПРАЙМ. Более 11,5 тысячи жителей пострадали от паводка в Курганской области в этом году, сообщил в субботу губернатор региона Вадим Шумков.
"По данным регионального штаба, от паводка пострадало более 11,5 тысяч граждан. На сегодня единовременные выплаты по 10 000 рублей получили уже более 11 тысяч человек. Возмещение по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей получили порядка 1200 человек", — написал он в своем Telegram-канале.
Шумков добавил, что региональные власти возместят затраты на проведение капремонта 200 индивидуальных домов, исходя из стоимости семь тысяч рублей за квадратный метр.
Глава региона отметил, что подключение к газу и электричеству начнется сразу после схода воды и получения технической возможности обеспечить обратное включение.
"Сейчас осталось подключить к газу 43 дома. К электроэнергии 1120 домов, в основном в СНТ", — сказал Шумков.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
В поселке Ашеваны под Омском вода начала переливаться через защитную насыпь