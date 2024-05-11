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В России создали платформу для совместного планирования путешествий - 11.05.2024, ПРАЙМ
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В России создали платформу для совместного планирования путешествий
В России создали платформу для совместного планирования путешествий - 11.05.2024, ПРАЙМ
В России создали платформу для совместного планирования путешествий
Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T10:14+0300
2024-05-11T10:14+0300
экономика
туризм
путешествия
технологии
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "В России разработали платформу для планирования путешествий сразу несколькими пользователями. Участники могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок", - рассказали в НТИ. Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции - чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. В платформу также интегрированы сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей. "Это позволяет пользователям эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, а также значительно экономит время, необходимое для планирования поездки. В отличие от конкурентов, которые предлагают отдельные решения, Vteamtrip создает единое пространство для всего процесса путешествия, начиная от идеи и заканчивая воспоминаниями", - добавил Динь. Он отметил, что сейчас платформа находится в стадии разработки прототипа, а ближайшем будущем команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики принимают участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП).
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туризм, путешествия, технологии
Экономика, Туризм, путешествия, Технологии
10:14 11.05.2024
 
В России создали платформу для совместного планирования путешествий

НТИ: в России разработали платформу для совместного планирования путешествий разработали

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаяк Токаревского во Владивостоке
Маяк Токаревского во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"В России разработали платформу для планирования путешествий сразу несколькими пользователями. Участники могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок", - рассказали в НТИ.
Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции - чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. В платформу также интегрированы сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей.
"Это позволяет пользователям эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, а также значительно экономит время, необходимое для планирования поездки. В отличие от конкурентов, которые предлагают отдельные решения, Vteamtrip создает единое пространство для всего процесса путешествия, начиная от идеи и заканчивая воспоминаниями", - добавил Динь.
Он отметил, что сейчас платформа находится в стадии разработки прототипа, а ближайшем будущем команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики принимают участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП).
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