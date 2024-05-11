https://1prime.ru/20240511/platforma-848061706.html

В России создали платформу для совместного планирования путешествий

В России создали платформу для совместного планирования путешествий - 11.05.2024, ПРАЙМ

В России создали платформу для совместного планирования путешествий

Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T10:14+0300

2024-05-11T10:14+0300

2024-05-11T10:14+0300

экономика

туризм

путешествия

технологии

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "В России разработали платформу для планирования путешествий сразу несколькими пользователями. Участники могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок", - рассказали в НТИ. Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции - чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. В платформу также интегрированы сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей. "Это позволяет пользователям эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, а также значительно экономит время, необходимое для планирования поездки. В отличие от конкурентов, которые предлагают отдельные решения, Vteamtrip создает единое пространство для всего процесса путешествия, начиная от идеи и заканчивая воспоминаниями", - добавил Динь. Он отметил, что сейчас платформа находится в стадии разработки прототипа, а ближайшем будущем команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики принимают участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП).

https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html

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туризм, путешествия, технологии