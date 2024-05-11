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В СРЗП поддержат кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера

В СРЗП поддержат кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера - 11.05.2024, ПРАЙМ

В СРЗП поддержат кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера

Фракция СРЗП поддержит кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера и руководителя аппарата правительства, указал первый замглавы фракции Дмитрий Гусев... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T23:44+0300

2024-05-11T23:44+0300

2024-05-11T23:45+0300

кабмин

дмитрий григоренко

правительство рф

поддержка

кандидат

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МОСКВА, 11 май — ПРАЙМ. Фракция СРЗП поддержит кандидатуру Дмитрия Григоренко на пост вице-премьера и руководителя аппарата правительства, указал первый замглавы фракции Дмитрий Гусев журналистам. "Кого из кандидатов в новое правительство поддержит фракция "Справедливая Россия — За правду"? Я, как первый зампред комитета Госдумы по контролю, уже работал с Дмитрием Григоренко. Его глава правительства Михаил Мишустин рекомендовал на должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства. Поддерживаю такое решение", — цитирует Гусева пресс-служба. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил переназначить Григоренко руководителем аппарата правительства.Григоренко родился в 1978 году. В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Спустя три года и до своего назначения руководителем аппарата российского правительства в 2020 году Григоренко работал на различных должностях в Министерстве РФ по налогам и сборам и в Федеральной налоговой службе.

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дмитрий григоренко, правительство рф, поддержка, кандидат