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Forbes объяснил, как помощь Киеву аукнется польской экономике

Forbes объяснил, как помощь Киеву аукнется польской экономике - 11.05.2024, ПРАЙМ

Forbes объяснил, как помощь Киеву аукнется польской экономике

Польская экономика могут пострадать из-за возвращения Украине мужчин призывного возраста, сообщает журнал Forbes. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T22:35+0300

2024-05-11T22:35+0300

2024-05-11T22:37+0300

мобилизация на украине

польша

экономика польши

призывники

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Польская экономика могут пострадать из-за возвращения Украине мужчин призывного возраста, сообщает журнал Forbes.Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть призывников, покинувших ее после начала российской военной операции. Позднее посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что украинских мужчин силой из Польши возвращать не будут, но Варшава еще не решила, что с ними делать. "Этот шаг может оказать значительное влияние на польскую экономику, поскольку тысячи украинских граждан, проживающих в стране (в Польше - ред.), могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию", — указывается в статье журнала. Проживающий в Варшаве украинец отметил Forbes, что некоторые его земляки могут присоединиться к теневой экономике или переехать в другую страну, лишь бы избежать призыва на родине.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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мобилизация на украине, польша, экономика польши, призывники