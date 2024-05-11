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В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом
В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом - 11.05.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом
На ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области загорелась цистерна с топливом. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T06:18+0300
2024-05-11T06:18+0300
2024-05-11T06:19+0300
происшествия
ростовская область
возгорание
топливо
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. На ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области загорелась цистерна с топливом. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших не обнаружено, сообщает Telegram-канал регионального МЧС. В сообщении, в частности, указывается: "В 01.42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на ж/д станции "Куберле" в п. Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал... В 03.54 пожар локализован на 200 квадратных метрах". Вместе с тем МЧС сообщило, что месте ЧП в настоящий момент работают 52 спасателя и 15 единиц техники.
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ростовская область, возгорание, топливо
Происшествия, Ростовская область, возгорание, топливо
В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом
МЧС РФ: на ж/д станции в Ростовской области загорелась цистерна с топливом
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. На ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области загорелась цистерна с топливом. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших не обнаружено, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.
В сообщении, в частности, указывается: "В 01.42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на ж/д станции "Куберле" в п. Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал... В 03.54 пожар локализован на 200 квадратных метрах".
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Вместе с тем МЧС сообщило, что месте ЧП в настоящий момент работают 52 спасателя и 15 единиц техники.