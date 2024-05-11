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В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом

В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом - 11.05.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области произошло возгорание цистерны с топливом

На ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области загорелась цистерна с топливом. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T06:18+0300

2024-05-11T06:18+0300

2024-05-11T06:19+0300

происшествия

ростовская область

возгорание

топливо

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. На ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области загорелась цистерна с топливом. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших не обнаружено, сообщает Telegram-канал регионального МЧС. В сообщении, в частности, указывается: "В 01.42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на ж/д станции "Куберле" в п. Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал... В 03.54 пожар локализован на 200 квадратных метрах". Вместе с тем МЧС сообщило, что месте ЧП в настоящий момент работают 52 спасателя и 15 единиц техники.

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ростовская область

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ростовская область, возгорание, топливо