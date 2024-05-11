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Киев пригласил польские власти поучаствовать в приватизации промышленности - 11.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240511/privatizatsiya-848066813.html
Киев пригласил польские власти поучаствовать в приватизации промышленности
Киев пригласил польские власти поучаствовать в приватизации промышленности - 11.05.2024, ПРАЙМ
Киев пригласил польские власти поучаствовать в приватизации промышленности
Украинские власти приглашают коллег из Польши приехать и поучаствовать в "большой приватизации" объектов, в частности речь идет о заводах и комбинатах... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T17:21+0300
2024-05-11T17:21+0300
экономика
украина
польша
приватизация
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украинские власти приглашают коллег из Польши приехать и поучаствовать в "большой приватизации" объектов, в частности речь идет о заводах и комбинатах химической, титановой и пищевой промышленности, сообщил в субботу глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль. Коваль уточнил, что провёл встречу с польской делегацией от министерства государственных активов, стороны обсудили запланированную на лето кампанию по приватизации украинских объектов. "Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов. Пригласил посмотреть и спиртзаводы", - приводит слова Коваля пресс-служба фонда в своём Telegram-канале. Как сообщал в ноябре 2023 года Коваль, в этом году в рамках приватизации на аукцион выставят крупные объекты со стартовой стоимостью от 250 миллионов гривен (более 6,3 миллиона долларов), а также сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения. Речь шла в том числе и об "Украинских энергетических машинах".
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украина
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украина, польша, приватизация
Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, приватизация
17:21 11.05.2024
 
Киев пригласил польские власти поучаствовать в приватизации промышленности

Коваль: Киев приглашает Варшаву участвовать в приватизации промышленных объектов

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украинские власти приглашают коллег из Польши приехать и поучаствовать в "большой приватизации" объектов, в частности речь идет о заводах и комбинатах химической, титановой и пищевой промышленности, сообщил в субботу глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль.
Коваль уточнил, что провёл встречу с польской делегацией от министерства государственных активов, стороны обсудили запланированную на лето кампанию по приватизации украинских объектов.
"Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов. Пригласил посмотреть и спиртзаводы", - приводит слова Коваля пресс-служба фонда в своём Telegram-канале.
Как сообщал в ноябре 2023 года Коваль, в этом году в рамках приватизации на аукцион выставят крупные объекты со стартовой стоимостью от 250 миллионов гривен (более 6,3 миллиона долларов), а также сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения. Речь шла в том числе и об "Украинских энергетических машинах".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
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ЭкономикаУКРАИНАПОЛЬШАприватизация
 
 
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