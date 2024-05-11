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Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции

Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции - 11.05.2024, ПРАЙМ

Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции

Недавно озвученные в СМИ утверждения о том, что использование рубля поможет России обойти санкции Запада, небесспорны. Но доля истины в них есть. Чтобы до нее... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T08:00+0300

2024-05-11T08:00+0300

2024-05-11T08:00+0300

цифровая валюта

наличная валюта

иностранная валюта

мнения аналитиков

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Недавно озвученные в СМИ утверждения о том, что использование рубля поможет России обойти санкции Запада, небесспорны. Но доля истины в них есть. Чтобы до нее докопаться, важно понимать, как работает использование тех или иных валют во взаимной торговле. Начнем с того, что требование Центробанка к экспортерам о конвертации большей части их валютной выручки в рубли уже повышает спрос на нашу нацвалюту, хоть и искусственно. Это мешает ей обвалиться. Чем больше расчетов за экспорт идет в рублях, тем для него лучше. Однако при перенаправлении экспортных потоков, например, в Китай, при отказе от доллара во внешнеторговых расчетах растет спрос на юань, поскольку в нем происходит большая часть сделок между Россией и Китаем.Гораздо большие надежды для обхода санкций следует возлагать на цифровой рубль. Особенно он хорош в условиях, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT. Цифровой рубль мог бы стать безопасным, надежным и удобным инструментом внешнеторговых расчетов. С другой стороны, российские участники внешнеэкономической деятельности пока не готовы к его использованию и с недоверием относятся к этому. Хотя в будущем, безусловно, цифровой рубль позволит сделать отечественную финансовую систему более гибкой и ограничить воздействие любых международных санкций.Можно ли обойти санкции с помощью других валют, например, индийской рупии? Вряд ли это удастся напрямую. Однако Индия разрешила расчеты в рупиях в торговле с Россией, а это означает, что такие расчеты возможны и при расширении взаимной торговли в будущем. Открывается возможность продвижения как российского экспорта в Индию, так и индийского в нашу страну.Таким образом страны, которые находятся под санкциями (например, Иран и Россия) смогут обойти SWIFT и торговать с Индией. Речь идет о том, что в российских и индийских банках открываются специальные счета, предназначенные для взаимной торговли. И это, безусловно, будет укреплять валюты двух стран, что особенно важно в условиях быстрого роста товарооборота России и Индии.Но говорить о глобальном укреплении рубля за счет только лишь внешнеторговых связей преждевременно. При расчетах в нацвалютах все зависит от того, какая из двух валют используется в большей степени, а какая – в меньшей. Юань, конечно, занимает ключевую позицию в расчетах России с Китаем. Однако нашей стране, чтобы укреплять рубль, необходимо задействовать его как единственное средство расчетов в странах, где мы можем это сделать (например, на постсоветском пространстве). Получится модель торговли, при которой где-то предпочтительной валютой будет рупия, где-то - юань, но вес российского рубля в совокупных внешнеторговых расчетах должен быть высоким.Сами по себе санкции не могут напрямую укрепить рубль, поскольку его курс в большей степени зависит от ценовой конъюнктуры энергетических рынков (проще говоря, от мировой цены на нефть – ключевого российского экспортного товара). С другой стороны, если импорт товаров будет расти, а этот импорт пока торгуется в долларах (в том числе и параллельный), это будет способствовать ослаблению рубля. И даже если расширять импорт из Китая (за юани), то приведет к укреплению курса китайской валюты и ослаблению рубля.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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2024

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

цифровая валюта, наличная валюта, иностранная валюта, мнения аналитиков