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Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции
Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции - 11.05.2024, ПРАЙМ
Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции
Недавно озвученные в СМИ утверждения о том, что использование рубля поможет России обойти санкции Запада, небесспорны. Но доля истины в них есть. Чтобы до нее... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T08:00+0300
2024-05-11T08:00+0300
цифровая валюта
наличная валюта
иностранная валюта
мнения аналитиков
?1715403601
Недавно озвученные в СМИ утверждения о том, что использование рубля поможет России обойти санкции Запада, небесспорны. Но доля истины в них есть. Чтобы до нее докопаться, важно понимать, как работает использование тех или иных валют во взаимной торговле. Начнем с того, что требование Центробанка к экспортерам о конвертации большей части их валютной выручки в рубли уже повышает спрос на нашу нацвалюту, хоть и искусственно. Это мешает ей обвалиться. Чем больше расчетов за экспорт идет в рублях, тем для него лучше. Однако при перенаправлении экспортных потоков, например, в Китай, при отказе от доллара во внешнеторговых расчетах растет спрос на юань, поскольку в нем происходит большая часть сделок между Россией и Китаем.Гораздо большие надежды для обхода санкций следует возлагать на цифровой рубль. Особенно он хорош в условиях, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT. Цифровой рубль мог бы стать безопасным, надежным и удобным инструментом внешнеторговых расчетов. С другой стороны, российские участники внешнеэкономической деятельности пока не готовы к его использованию и с недоверием относятся к этому. Хотя в будущем, безусловно, цифровой рубль позволит сделать отечественную финансовую систему более гибкой и ограничить воздействие любых международных санкций.Можно ли обойти санкции с помощью других валют, например, индийской рупии? Вряд ли это удастся напрямую. Однако Индия разрешила расчеты в рупиях в торговле с Россией, а это означает, что такие расчеты возможны и при расширении взаимной торговли в будущем. Открывается возможность продвижения как российского экспорта в Индию, так и индийского в нашу страну.Таким образом страны, которые находятся под санкциями (например, Иран и Россия) смогут обойти SWIFT и торговать с Индией. Речь идет о том, что в российских и индийских банках открываются специальные счета, предназначенные для взаимной торговли. И это, безусловно, будет укреплять валюты двух стран, что особенно важно в условиях быстрого роста товарооборота России и Индии.Но говорить о глобальном укреплении рубля за счет только лишь внешнеторговых связей преждевременно. При расчетах в нацвалютах все зависит от того, какая из двух валют используется в большей степени, а какая – в меньшей. Юань, конечно, занимает ключевую позицию в расчетах России с Китаем. Однако нашей стране, чтобы укреплять рубль, необходимо задействовать его как единственное средство расчетов в странах, где мы можем это сделать (например, на постсоветском пространстве). Получится модель торговли, при которой где-то предпочтительной валютой будет рупия, где-то - юань, но вес российского рубля в совокупных внешнеторговых расчетах должен быть высоким.Сами по себе санкции не могут напрямую укрепить рубль, поскольку его курс в большей степени зависит от ценовой конъюнктуры энергетических рынков (проще говоря, от мировой цены на нефть – ключевого российского экспортного товара). С другой стороны, если импорт товаров будет расти, а этот импорт пока торгуется в долларах (в том числе и параллельный), это будет способствовать ослаблению рубля. И даже если расширять импорт из Китая (за юани), то приведет к укреплению курса китайской валюты и ослаблению рубля.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
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Евгений Смирнов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цифровая валюта, наличная валюта, иностранная валюта, мнения аналитиков
цифровая валюта, наличная валюта, иностранная валюта, Мнения аналитиков
08:00 11.05.2024
 
Внезапно: эта валюта позволит России обойти санкции

Экономист Смирнов: цифровой рубль в перспективе позволит России обойти санкции

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Евгений Смирнов
Евгений Смирнов
и.о. заведующего кафедрой Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
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Недавно озвученные в СМИ утверждения о том, что использование рубля поможет России обойти санкции Запада, небесспорны. Но доля истины в них есть. Чтобы до нее докопаться, важно понимать, как работает использование тех или иных валют во взаимной торговле.
Начнем с того, что требование Центробанка к экспортерам о конвертации большей части их валютной выручки в рубли уже повышает спрос на нашу нацвалюту, хоть и искусственно. Это мешает ей обвалиться. Чем больше расчетов за экспорт идет в рублях, тем для него лучше. Однако при перенаправлении экспортных потоков, например, в Китай, при отказе от доллара во внешнеторговых расчетах растет спрос на юань, поскольку в нем происходит большая часть сделок между Россией и Китаем.
Гораздо большие надежды для обхода санкций следует возлагать на цифровой рубль. Особенно он хорош в условиях, когда Россия отрезана от системы глобальных межбанковских коммуникаций SWIFT. Цифровой рубль мог бы стать безопасным, надежным и удобным инструментом внешнеторговых расчетов. С другой стороны, российские участники внешнеэкономической деятельности пока не готовы к его использованию и с недоверием относятся к этому. Хотя в будущем, безусловно, цифровой рубль позволит сделать отечественную финансовую систему более гибкой и ограничить воздействие любых международных санкций.
Можно ли обойти санкции с помощью других валют, например, индийской рупии? Вряд ли это удастся напрямую. Однако Индия разрешила расчеты в рупиях в торговле с Россией, а это означает, что такие расчеты возможны и при расширении взаимной торговли в будущем. Открывается возможность продвижения как российского экспорта в Индию, так и индийского в нашу страну.
Таким образом страны, которые находятся под санкциями (например, Иран и Россия) смогут обойти SWIFT и торговать с Индией. Речь идет о том, что в российских и индийских банках открываются специальные счета, предназначенные для взаимной торговли. И это, безусловно, будет укреплять валюты двух стран, что особенно важно в условиях быстрого роста товарооборота России и Индии.
Но говорить о глобальном укреплении рубля за счет только лишь внешнеторговых связей преждевременно. При расчетах в нацвалютах все зависит от того, какая из двух валют используется в большей степени, а какая – в меньшей. Юань, конечно, занимает ключевую позицию в расчетах России с Китаем.
Однако нашей стране, чтобы укреплять рубль, необходимо задействовать его как единственное средство расчетов в странах, где мы можем это сделать (например, на постсоветском пространстве). Получится модель торговли, при которой где-то предпочтительной валютой будет рупия, где-то - юань, но вес российского рубля в совокупных внешнеторговых расчетах должен быть высоким.
Сами по себе санкции не могут напрямую укрепить рубль, поскольку его курс в большей степени зависит от ценовой конъюнктуры энергетических рынков (проще говоря, от мировой цены на нефть – ключевого российского экспортного товара). С другой стороны, если импорт товаров будет расти, а этот импорт пока торгуется в долларах (в том числе и параллельный), это будет способствовать ослаблению рубля. И даже если расширять импорт из Китая (за юани), то приведет к укреплению курса китайской валюты и ослаблению рубля.
Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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