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Аналитик рассказал, что случится с рублем на следующей неделе

Аналитик рассказал, что случится с рублем на следующей неделе - 11.05.2024, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, что случится с рублем на следующей неделе

На минувшей неделе рубль испытывал разнонаправленное влияние факторов: операции ЦБ РФ по продаже валюты, жесткая денежно-кредитная политика и дивидендные... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T03:03+0300

2024-05-11T03:03+0300

2024-05-11T03:03+0300

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. На минувшей неделе рубль испытывал разнонаправленное влияние факторов: операции ЦБ РФ по продаже валюты, жесткая денежно-кредитная политика и дивидендные выплаты экспортеров поддерживали российскую валюту, тогда как снижение нефтяных цен и укрепление доллара оказывали давление. С начала недели курс доллара повысился на 0,47%, до 92,03 рубля, курс евро — на 0,53%, до 99,28 рубля. Курс юаня снизился на 0,38%, до 12,55 рубля.В начале недели укрепление российской валюты было связано с новостью о значительном увеличении объемов продаж иностранной валюты со стороны Центробанка РФ в мае-июне в рамках операций с Фондом национального благосостояния и сокращения покупки валюты Минфином.8 мая доллар существенно вырос до 91,95 рубля/$1, евро — до 98,92 рубля/евро. Рубль ослаб из-за низкой ликвидности перед длинными выходными и падения нефтяных цен. Курс доллара поднялся с 90,84 рубля. 10 мая рубль торгуется в минусе на фоне низких объемов торгов из-за выходных.Обобщая, можно сказать, что на динамику рубля в этот период влияли несколько разнонаправленных факторов: продление бюджетного правила, интервенции ЦБ, восстановление сезонного спроса на валюту, снижение цен на нефть и укрепление доллара США. Рубль торговался в широком диапазоне, демонстрируя относительную волатильность перед майскими праздниками. Курс доллара торгуется на уровне 92,08 рубля. Баррель Brent стоит $84,42. Растущие ожидания спроса в Китае и продолжающиеся геополитические напряжения на Ближнем Востоке подталкивают цены вверх. Ястребиная позиция ФРС может ограничить дальнейший рост цен на нефть, номинированную в долларах США. Пока доллар торгуется в широком диапазоне 90,00-94,50 рубля. На новой неделе вряд ли что-то изменится и в ближайшее время боковая динамика по рублевым парам сохранится. На следующей неделе для евро будут актуальны научения в пределах 97,35-101,25 рубля, а для юаня — 12,50-13,00 рублей.

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