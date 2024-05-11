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Рубль найдет поддержку с возвращением участников торгов с майских каникул

Рубль найдет поддержку с возвращением участников торгов с майских каникул - 11.05.2024, ПРАЙМ

Рубль найдет поддержку с возвращением участников торгов с майских каникул

Курс российской валюты на второй "праздничной" майской неполной рабочей неделе продолжил демонстрировать повышенную волатильность — на фоне сохранения низкой... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T08:22+0300

2024-05-11T08:22+0300

2024-05-11T08:22+0300

экономика

курсы валют

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты на второй "праздничной" майской неполной рабочей неделе продолжил демонстрировать повышенную волатильность — на фоне сохранения низкой рыночной активности. При этом рубль вначале укрепился к основным валютам в рамках коррекции в ходе полноценных торговых дней. Однако затем, перед длинными выходными и в ходе пятничных торгов на Мосбирже в нерабочий день, рубль с лихвой растерял достижения первой половины недели.В итоге, доллар провел укороченную неделю в диапазоне 90,84-92,45 рубля, юань — в коридоре 12,56-12,72 рубля, евро — в 97,49-99,68 рубля.В целом же, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 66 копеек до 92,26 рубля, евро – на 74 копейки до 99,50 рубля юаня — сполз на 1 копейку 12,69 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели прибавила в район 7,64 тысячи против 7,6 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИРубль начал укороченную рабочую неделю инерционным коррекционным повышением после ослабления в первые майские нерабочие дни в стране, во время которых Мосбиржа работала.Поддержка российской валюте пришла от новости о десятикратном росте в мае — начале июня продаж инвалюты со стороны ЦБ РФ в рамках операций с ФНБ.Минфин РФ в мае продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 8 мая по 6 июня 110,94 миллиарда рублей, по 5,55 миллиарда рублей в день. В предыдущий период — с 5 апреля по 7 мая — Минфин также осуществлял покупку валюты, направляя на это по 11,2 миллиарда рублей в день (всего 235,3 миллиарда рублей). Таким образом, с учетом продажи ЦБ РФ в первом полугодии юаней на 11,8 миллиарда рублей в день нетто-продажи вырастут с 0,6 миллиарда рублей в день до 6,25 миллиарда.Кроме того, вербальные интервенции высокопоставленных чиновников добавляли рублю уверенности. Так, и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов заявил, что ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне, а снизится до 6-7% годовых к 2027 году. Жесткая денежно-кредитная политика традиционно оказывает поддержку нацвалюте страны, где такая политика проводится.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в умеренном снижении против основных валют. Обновление на неделе долларом минимума с середины марта (90,84 рубля) подстегнуло интерес игроков к подешевевшей иностранной валюте, и они, особенно перед длинными выходными, решили нарастить свои валютные позиции.Тем не менее, возвращение с майских "каникул" основной части игроков восстановит ликвидность на Московской бирже и обеспечит сбалансированность спроса и предложения валюты на ней.Приближение налогового периода мая начнет подталкивать экспортеров к наращиванию продаж валюты для пополнения своей рублевой ликвидности. Наконец, назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра, а также ожидаемое сохранение в новом правительстве ключевых экономических министров на своих постах будет оказывать поддержку российской нацвалюте.В итоге, курсовые колебания сузятся, а доллар может опять пойти тестировать уровень 92 рубля с потенциалом уйти ниже него.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

курсы валют, российский рынок акций, мнения аналитиков