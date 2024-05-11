https://1prime.ru/20240511/siluanov-848068382.html

Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов

Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов - 11.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T19:01+0300

2024-05-11T19:01+0300

2024-05-11T19:19+0300

кабмин

антон силуанов

министр финансов

правительство рф

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова. 11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. В том числе в новом составе кабмина, как предполагается, сохранит свой пост глава Минфина Силуанов.Сиуланов родился в 1963 году в Москве. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". С 2011 по 2018 год был Министром финансов Российской Федерации. С 2018 по 2020 год — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации.В 2020 году Указом Президента назначен Министром финансов Российской Федерации.

https://1prime.ru/20240425/minfin-847696341.html

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антон силуанов, министр финансов, правительство рф