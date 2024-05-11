https://1prime.ru/20240511/siluanov-848068382.html
Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов
Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов - 11.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T19:01+0300
2024-05-11T19:01+0300
2024-05-11T19:19+0300
кабмин
антон силуанов
министр финансов
правительство рф
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова. 11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. В том числе в новом составе кабмина, как предполагается, сохранит свой пост глава Минфина Силуанов.Сиуланов родился в 1963 году в Москве. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". С 2011 по 2018 год был Министром финансов Российской Федерации. С 2018 по 2020 год — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации.В 2020 году Указом Президента назначен Министром финансов Российской Федерации.
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антон силуанов, министр финансов, правительство рф
Кабмин, Антон Силуанов, министр финансов, Правительство РФ
Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост министра финансов
Мишустин предложил переназначить Силуанова на пост главы Минфина
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил
переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова.
11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.
В том числе в новом составе кабмина, как предполагается, сохранит свой пост глава Минфина Силуанов.
Сиуланов родился в 1963 году в Москве. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". С 2011 по 2018 год был Министром финансов Российской Федерации. С 2018 по 2020 год — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации.
В 2020 году Указом Президента назначен Министром финансов Российской Федерации.
Силуанов сообщил о работе над шестилетним финансовым планом России