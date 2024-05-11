https://1prime.ru/20240511/soveschanie-848065562.html

В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров

В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров - 11.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров

В Госдуме в субботу пройдет совещание, возглавляемое спикером нижней палаты Вячеславом Володиным по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров,... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T15:25+0300

2024-05-11T15:25+0300

2024-05-11T15:25+0300

кабмин

госдума

министры

вице-премьеры

совещание

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В Госдуме в субботу пройдет совещание, возглавляемое спикером нижней палаты Вячеславом Володиным по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщил агентству РИА Новости источник. Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источник о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов. "Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею", — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что состав участников совещания будет не таким, какой обозначили "Ведомости". "Нет. Тут не точно. Состав иной", — ответил источник на вопрос журналиста о том, будет ли совещание с главами комитетов и вице-спикерами.

https://1prime.ru/20240510/matkapital-848041128.html

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госдума, министры, вице-премьеры, совещание