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В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров - 11.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров
В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров - 11.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров
В Госдуме в субботу пройдет совещание, возглавляемое спикером нижней палаты Вячеславом Володиным по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров,... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T15:25+0300
2024-05-11T15:25+0300
кабмин
госдума
министры
вице-премьеры
совещание
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В Госдуме в субботу пройдет совещание, возглавляемое спикером нижней палаты Вячеславом Володиным по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщил агентству РИА Новости источник. Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источник о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов. "Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею", — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что состав участников совещания будет не таким, какой обозначили "Ведомости". "Нет. Тут не точно. Состав иной", — ответил источник на вопрос журналиста о том, будет ли совещание с главами комитетов и вице-спикерами.
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госдума, министры, вице-премьеры, совещание
Кабмин, Госдума, министры, вице-премьеры, совещание
15:25 11.05.2024
 
В Госдуме обсудят кандидатуры вице-премьеров и министров

РИА Новости: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В Госдуме в субботу пройдет совещание, возглавляемое спикером нижней палаты Вячеславом Володиным по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщил агентству РИА Новости источник.
Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источник о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов.
"Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею", — рассказал источник РИА Новости.
Он добавил, что состав участников совещания будет не таким, какой обозначили "Ведомости".
"Нет. Тут не точно. Состав иной", — ответил источник на вопрос журналиста о том, будет ли совещание с главами комитетов и вице-спикерами.
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