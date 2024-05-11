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Россияне стали лидерами среди посетивших Стамбул иностранцев, сообщили СМИ
Россияне стали лидерами среди посетивших Стамбул иностранцев, сообщили СМИ - 11.05.2024, ПРАЙМ
Россияне стали лидерами среди посетивших Стамбул иностранцев, сообщили СМИ
Свыше 3,7 миллионов туристов принял Стамбул за первые три месяца этого года, рост числа туристов в марте составил 8,49%, среди посетивших турецкий мегаполис... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T17:07+0300
2024-05-11T17:07+0300
2024-05-11T17:07+0300
экономика
туризм
стамбул
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СТАМБУЛ, 11 мая – ПРАЙМ. Свыше 3,7 миллионов туристов принял Стамбул за первые три месяца этого года, рост числа туристов в марте составил 8,49%, среди посетивших турецкий мегаполис лидируют россияне, пишет в субботу портал Airporthaber. "В марте Стамбул принял 1 309 200 иностранных гостей с ростом на 8,49% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и стал локомотивом турецкого туризма. Наибольшее число посетителей Стамбула в марте пришлось на Российскую Федерацию - 163 548 человек, второе место занял Иран - 121 194 человека, третье - Германия - 115 563 человека", - пишет портал. Четвертую строчку рейтинга занимает Великобритания (57 097 туристов). За Великобританией следуют Соединённые Штаты Америки (55 940 человек), Франция (40 828 человек) и Италия (35 446 человек). В целом, за первые три месяца этого года Стамбул принял более 3,7 миллионов иностранных гостей. Иностранные гости Стамбула в марте, в основном въезжали в город через стамбульский аэропорт, им воспользовались свыше 918 тысяч иностранцев. При этом, доля аэропорта Стамбула в общем числе туристов, прибывших в мегаполис воздушным путём в марте, составила 70,55%. Аэропорт Сабиха Гёкчен предпочли более 382 тысяч иностранных туристов или 29,37%. "Число иностранных гостей, прибывших в Стамбул по воздуху в марте, увеличилось на 8,83% по сравнению с тем же месяцем 2023 года и достигло 1 301 194 человек", - пишет издание.
https://1prime.ru/20240509/turizm-848031271.html
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туризм, стамбул, российские туристы
Экономика, Туризм, СТАМБУЛ, российские туристы
Россияне стали лидерами среди посетивших Стамбул иностранцев, сообщили СМИ
Airporthaber: наибольшее число посетителей Стамбула в марте составили россияне
СТАМБУЛ, 11 мая – ПРАЙМ. Свыше 3,7 миллионов туристов принял Стамбул за первые три месяца этого года, рост числа туристов в марте составил 8,49%, среди посетивших турецкий мегаполис лидируют россияне, пишет в субботу портал Airporthaber.
"В марте Стамбул принял 1 309 200 иностранных гостей с ростом на 8,49% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и стал локомотивом турецкого туризма. Наибольшее число посетителей Стамбула в марте пришлось на Российскую Федерацию - 163 548 человек, второе место занял Иран - 121 194 человека, третье - Германия - 115 563 человека", - пишет портал.
Четвертую строчку рейтинга занимает Великобритания (57 097 туристов). За Великобританией следуют Соединённые Штаты Америки (55 940 человек), Франция (40 828 человек) и Италия (35 446 человек).
В целом, за первые три месяца этого года Стамбул принял более 3,7 миллионов иностранных гостей.
Иностранные гости Стамбула в марте, в основном въезжали в город через стамбульский аэропорт, им воспользовались свыше 918 тысяч иностранцев.
При этом, доля аэропорта Стамбула в общем числе туристов, прибывших в мегаполис воздушным путём в марте, составила 70,55%. Аэропорт Сабиха Гёкчен предпочли более 382 тысяч иностранных туристов или 29,37%.
"Число иностранных гостей, прибывших в Стамбул по воздуху в марте, увеличилось на 8,83% по сравнению с тем же месяцем 2023 года и достигло 1 301 194 человек", - пишет издание.
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