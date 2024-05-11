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Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури

Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури - 11.05.2024, ПРАЙМ

Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури

Принадлежащий американскому бизнесмену интернет-провайдер Starlink сообщил о снижении качества работы на фоне мощной геомагнитной бури. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T12:44+0300

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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Принадлежащий американскому бизнесмену интернет-провайдер Starlink сообщил о снижении качества работы на фоне мощной геомагнитной бури. В субботу Маск отметил в соцсети Х, что интернет-спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, но пока справляются. "В настоящее время Starlink работает со сниженным качеством. Наша команда проводит расследование", — сказано в сообщеними сайте интернет-оператора. В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.

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starlink, технологии, интернет