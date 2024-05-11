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Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури
Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури - 11.05.2024, ПРАЙМ
Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури
Принадлежащий американскому бизнесмену интернет-провайдер Starlink сообщил о снижении качества работы на фоне мощной геомагнитной бури. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T12:44+0300
2024-05-11T12:51+0300
экономика
starlink
технологии
интернет
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Принадлежащий американскому бизнесмену интернет-провайдер Starlink сообщил о снижении качества работы на фоне мощной геомагнитной бури. В субботу Маск отметил в соцсети Х, что интернет-спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, но пока справляются. "В настоящее время Starlink работает со сниженным качеством. Наша команда проводит расследование", — сказано в сообщеними сайте интернет-оператора. В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.
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starlink, технологии, интернет
Экономика, Starlink, Технологии, интернет
12:44 11.05.2024 (обновлено: 12:51 11.05.2024)
 
Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури

Starlink: провайдер работает со сниженным качеством из-за мощной магнитной бури

© NASA . SDO#Частичное солнечное затмение
#Частичное солнечное затмение - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© NASA . SDO
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Принадлежащий американскому бизнесмену интернет-провайдер Starlink сообщил о снижении качества работы на фоне мощной геомагнитной бури.
В субботу Маск отметил в соцсети Х, что интернет-спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, но пока справляются.
"В настоящее время Starlink работает со сниженным качеством. Наша команда проводит расследование", — сказано в сообщеними сайте интернет-оператора.
В ночь на субботу метеорологическая служба США впервые с 2003 года повысила до максимального уровня оценку силы достигшей Земли геомагнитной бури.
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