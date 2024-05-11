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"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову
"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову
На фоне нанесения ВС России ударов по военным объектам в Харькове и области в Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка как оружия, так и кадров. ОБ | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T10:37+0300
2024-05-11T10:37+0300
2024-05-11T10:38+0300
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. На фоне нанесения ВС России ударов по военным объектам в Харькове и области в Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка как оружия, так и кадров. ОБ этом написал в соцсети Х немецкий обозреватель Юлиан Репке.По его утверждению, "Украине требуется не только больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 000 новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление".Вместе с тем обозреватель подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины на передовой находится в тяжелейшей ситуации."Последний шанс", — подытожил Репке.По пятничному сообщению координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, российские войска нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и в подконтрольной Киеву части Харьковской области.
https://1prime.ru/20240506/ukraina-847950124.html
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Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову
Журналист из ФРГ Репке: Украине не хватает 250 тысяч солдат для удержания фронта
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ.
На фоне нанесения ВС России ударов по военным объектам в Харькове и области в Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка как оружия, так и кадров. ОБ этом написал в соцсети Х
немецкий обозреватель Юлиан Репке.
По его утверждению, "Украине требуется не только больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 000 новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление".
Вместе с тем обозреватель подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины на передовой находится в тяжелейшей ситуации.
"Последний шанс", — подытожил Репке.
"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
По пятничному сообщению координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, российские войска нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и в подконтрольной Киеву части Харьковской области.