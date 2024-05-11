https://1prime.ru/20240511/svo-848061885.html

"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову

"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову - 11.05.2024, ПРАЙМ

"Последний шанс". В Берлине забили тревогу из-за удара России по Харькову

На фоне нанесения ВС России ударов по военным объектам в Харькове и области в Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка как оружия, так и кадров. ОБ | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T10:37+0300

2024-05-11T10:37+0300

2024-05-11T10:38+0300

спецоперация на украине

германия

всу

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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. На фоне нанесения ВС России ударов по военным объектам в Харькове и области в Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка как оружия, так и кадров. ОБ этом написал в соцсети Х немецкий обозреватель Юлиан Репке.По его утверждению, "Украине требуется не только больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 000 новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление".Вместе с тем обозреватель подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины на передовой находится в тяжелейшей ситуации."Последний шанс", — подытожил Репке.По пятничному сообщению координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, российские войска нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и в подконтрольной Киеву части Харьковской области.

https://1prime.ru/20240506/ukraina-847950124.html

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германия, всу