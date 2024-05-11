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Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику

Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику - 11.05.2024, ПРАЙМ

Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику

Резкий рост цен на бытовую технику и электронику заставляет искать альтернативы. Одна из них - покупка подержанных изделий с рук. В каких случаях это оправдано... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T02:02+0300

2024-05-11T02:02+0300

2024-05-11T02:02+0300

эксклюзив

бытовая техника

подержанная техника

инженеры

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Резкий рост цен на бытовую технику и электронику заставляет искать альтернативы. Одна из них - покупка подержанных изделий с рук. В каких случаях это оправдано и на что смотреть, приобретая такие товары, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.При покупке подержанной бытовой техники необходимо учитывать срок службы конкретных изделий. Стандартный ресурс холодильника – около 10 лет, стиральной машины и пылесоса - примерно шесть, а электрический чайник редко служит более трех лет. Но следует также обратить внимание на условия эксплуатации техники. Например, если она активно использовалась в гостинице, то срок службы будет гораздо короче.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале "Лучше покупать технику, у которой еще действует гарантийный период обслуживания", - советует Афанасьева.Некоторые виды бытовой техники вовсе не стоит брать с рук. К таким приборам относятся стиральная и посудомоечная машины. Подключить их несложно, но срок службы у этих изделий довольно мал и сильно зависит от условий эксплуатации. "Слишком жесткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", - уверяет специалист.На вторичном рынке довольно много изделий, уже побывавших в ремонте, а после него техника обычно служит недолго, так как запчасти используют обычно от подержанных экземпляров.Перед покупкой любой б/у техники инженер советует обратить внимание на внешний вид изделия и следы ремонта. Обязательно проверить работоспособность аппарата. Если покупаете в интернете по объявлению, то следует проверить и продавца. "Если у него большое количество объявлений, то, скорее всего, это перекупщик", - предупреждает специалист. Техника у таких продавцов всегда идет с наценкой или со скрытым дефектом.Отдельно стоит сказать о гаджетах. В современных реалиях совершенно нормально менять телефон каждый год, а то и полгода. Поэтому многие просто хотят продать исправный агрегат и купить новинку. Такой вариант — отличная возможность приобрести флагман по цене нового бюджетного смартфона.Но при покупке следует обратить внимание на следующее:В любом случае, выбор в пользу новой или подержанной техники делает каждый сам, главное - не прогадать, подытожила инженер.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, бытовая техника, подержанная техника, инженеры