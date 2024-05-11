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Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику
Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику - 11.05.2024, ПРАЙМ
Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику
Резкий рост цен на бытовую технику и электронику заставляет искать альтернативы. Одна из них - покупка подержанных изделий с рук. В каких случаях это оправдано... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T02:02+0300
2024-05-11T02:02+0300
эксклюзив
бытовая техника
подержанная техника
инженеры
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Резкий рост цен на бытовую технику и электронику заставляет искать альтернативы. Одна из них - покупка подержанных изделий с рук. В каких случаях это оправдано и на что смотреть, приобретая такие товары, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.При покупке подержанной бытовой техники необходимо учитывать срок службы конкретных изделий. Стандартный ресурс холодильника – около 10 лет, стиральной машины и пылесоса - примерно шесть, а электрический чайник редко служит более трех лет. Но следует также обратить внимание на условия эксплуатации техники. Например, если она активно использовалась в гостинице, то срок службы будет гораздо короче.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале "Лучше покупать технику, у которой еще действует гарантийный период обслуживания", - советует Афанасьева.Некоторые виды бытовой техники вовсе не стоит брать с рук. К таким приборам относятся стиральная и посудомоечная машины. Подключить их несложно, но срок службы у этих изделий довольно мал и сильно зависит от условий эксплуатации. "Слишком жесткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", - уверяет специалист.На вторичном рынке довольно много изделий, уже побывавших в ремонте, а после него техника обычно служит недолго, так как запчасти используют обычно от подержанных экземпляров.Перед покупкой любой б/у техники инженер советует обратить внимание на внешний вид изделия и следы ремонта. Обязательно проверить работоспособность аппарата. Если покупаете в интернете по объявлению, то следует проверить и продавца. "Если у него большое количество объявлений, то, скорее всего, это перекупщик", - предупреждает специалист. Техника у таких продавцов всегда идет с наценкой или со скрытым дефектом.Отдельно стоит сказать о гаджетах. В современных реалиях совершенно нормально менять телефон каждый год, а то и полгода. Поэтому многие просто хотят продать исправный агрегат и купить новинку. Такой вариант — отличная возможность приобрести флагман по цене нового бюджетного смартфона.Но при покупке следует обратить внимание на следующее:В любом случае, выбор в пользу новой или подержанной техники делает каждый сам, главное - не прогадать, подытожила инженер.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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эксклюзив, бытовая техника, подержанная техника, инженеры
Эксклюзив, бытовая техника, подержанная техника, Инженеры
02:02 11.05.2024
 
Это лучше не брать. Стоит ли покупать с рук бытовую технику и электронику

Инженер Афанасьева: посудомоечную и стиральную машинки не стоит покупать с рук

© fotolia.com / KadmyПокупательница в отделе бытовой техники
Покупательница в отделе бытовой техники - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© fotolia.com / Kadmy
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Резкий рост цен на бытовую технику и электронику заставляет искать альтернативы. Одна из них - покупка подержанных изделий с рук. В каких случаях это оправдано и на что смотреть, приобретая такие товары, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.
При покупке подержанной бытовой техники необходимо учитывать срок службы конкретных изделий. Стандартный ресурс холодильника – около 10 лет, стиральной машины и пылесоса - примерно шесть, а электрический чайник редко служит более трех лет. Но следует также обратить внимание на условия эксплуатации техники. Например, если она активно использовалась в гостинице, то срок службы будет гораздо короче.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
"Лучше покупать технику, у которой еще действует гарантийный период обслуживания", - советует Афанасьева.
Некоторые виды бытовой техники вовсе не стоит брать с рук. К таким приборам относятся стиральная и посудомоечная машины. Подключить их несложно, но срок службы у этих изделий довольно мал и сильно зависит от условий эксплуатации. "Слишком жесткая вода, неправильно подобранные моющие средства и перегрузка нередко убивают подшипники, нагревательный элемент и даже мотор всего за два-три года", - уверяет специалист.
На вторичном рынке довольно много изделий, уже побывавших в ремонте, а после него техника обычно служит недолго, так как запчасти используют обычно от подержанных экземпляров.
Перед покупкой любой б/у техники инженер советует обратить внимание на внешний вид изделия и следы ремонта. Обязательно проверить работоспособность аппарата. Если покупаете в интернете по объявлению, то следует проверить и продавца. "Если у него большое количество объявлений, то, скорее всего, это перекупщик", - предупреждает специалист. Техника у таких продавцов всегда идет с наценкой или со скрытым дефектом.
Отдельно стоит сказать о гаджетах. В современных реалиях совершенно нормально менять телефон каждый год, а то и полгода. Поэтому многие просто хотят продать исправный агрегат и купить новинку. Такой вариант — отличная возможность приобрести флагман по цене нового бюджетного смартфона.
Но при покупке следует обратить внимание на следующее:
  • Внешний вид. Не должно быть сколов и вмятин;
  • Дисплей. Проверьте адекватность передачи цветов;
  • Состояние аккумулятора;
  • Камера. Обратите внимание на четкость и плавность работы;
  • Комплектующие. Наличие коробки и всего, что полагалось при покупке в магазине, говорит об аккуратности владельца;
  • Стоимость. Хороший аппарат вряд ли отдадут слишком дешево;
  • Динамик и микрофон. Просто запишите свой голос и прослушайте его.
В любом случае, выбор в пользу новой или подержанной техники делает каждый сам, главное - не прогадать, подытожила инженер.
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Как выбрать бытовую технику непривычных брендов и не промахнуться
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