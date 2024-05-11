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Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине
Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине - 11.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине
Обвесить покупателей могут не только на рынке, но и в известных торговых сетях. Как и почему 100 граммов конфет могут на кассе превратиться в полкило, рассказал | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T03:03+0300
2024-05-11T03:03+0300
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магазин
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Обвесить покупателей могут не только на рынке, но и в известных торговых сетях. Как и почему 100 граммов конфет могут на кассе превратиться в полкило, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Эта ситуация стала возможной, с тех пор как некоторые торговые сети перенесли весы для весового товара на кассы для удобства покупателя, разъясняет эксперт. С одной стороны, новшество преследовало благую цель - избежать обмана со стороны покупателя. Ведь покупатель может завесить товар, потом доложить, наклеить чужой стикер. Или вместо более дешевых томатов взвесить те, что подороже, а стикер пробить по коду дешевого товара.“Однако случается, что и кассир может прибавить вес товара. В этом случае прибавка идет в пользу магазина. Также кассир может пробить просто не тот код”, - говорит Чеглов.“Как уберечься? Самый простой вариант - пойти на кассу самообслуживания или научиться примерно оценивать вес. Это не сложно”, - уверяет специалист.Если кассир пробивает слишком большой, как вам кажется, вес, эксперт советует вызвать администратора и попросить перепроверить на контрольных весах. Они должны присутствовать в каждом магазине. “Если их нет, можно использовать ситуацию как аргумент. Позвонить по телефону супервайзеру, начальнику, который физически не в магазине - обычно его контакты с фото можно найти на доске покупателя. И конечно, надо всегда проверять чек, не отходя от кассы”, - подытожил Чеглов.
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эксклюзив, магазин, торговля
Эксклюзив, магазин, торговля
03:03 11.05.2024
 
Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине

Экономист Чеглов: обвесить могут не только на рынке, но и в сетевых магазинах

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина в магазине в Симферополе
Женщина в магазине в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Обвесить покупателей могут не только на рынке, но и в известных торговых сетях. Как и почему 100 граммов конфет могут на кассе превратиться в полкило, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Эта ситуация стала возможной, с тех пор как некоторые торговые сети перенесли весы для весового товара на кассы для удобства покупателя, разъясняет эксперт. С одной стороны, новшество преследовало благую цель - избежать обмана со стороны покупателя. Ведь покупатель может завесить товар, потом доложить, наклеить чужой стикер. Или вместо более дешевых томатов взвесить те, что подороже, а стикер пробить по коду дешевого товара.
“Однако случается, что и кассир может прибавить вес товара. В этом случае прибавка идет в пользу магазина. Также кассир может пробить просто не тот код”, - говорит Чеглов.
“Как уберечься? Самый простой вариант - пойти на кассу самообслуживания или научиться примерно оценивать вес. Это не сложно”, - уверяет специалист.
Если кассир пробивает слишком большой, как вам кажется, вес, эксперт советует вызвать администратора и попросить перепроверить на контрольных весах. Они должны присутствовать в каждом магазине. “Если их нет, можно использовать ситуацию как аргумент. Позвонить по телефону супервайзеру, начальнику, который физически не в магазине - обычно его контакты с фото можно найти на доске покупателя. И конечно, надо всегда проверять чек, не отходя от кассы”, - подытожил Чеглов.
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