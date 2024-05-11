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Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине

Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине - 11.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом фокусе с обвесом в магазине

Обвесить покупателей могут не только на рынке, но и в известных торговых сетях. Как и почему 100 граммов конфет могут на кассе превратиться в полкило, рассказал | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T03:03+0300

2024-05-11T03:03+0300

2024-05-11T03:03+0300

эксклюзив

магазин

торговля

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Обвесить покупателей могут не только на рынке, но и в известных торговых сетях. Как и почему 100 граммов конфет могут на кассе превратиться в полкило, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Эта ситуация стала возможной, с тех пор как некоторые торговые сети перенесли весы для весового товара на кассы для удобства покупателя, разъясняет эксперт. С одной стороны, новшество преследовало благую цель - избежать обмана со стороны покупателя. Ведь покупатель может завесить товар, потом доложить, наклеить чужой стикер. Или вместо более дешевых томатов взвесить те, что подороже, а стикер пробить по коду дешевого товара.“Однако случается, что и кассир может прибавить вес товара. В этом случае прибавка идет в пользу магазина. Также кассир может пробить просто не тот код”, - говорит Чеглов.“Как уберечься? Самый простой вариант - пойти на кассу самообслуживания или научиться примерно оценивать вес. Это не сложно”, - уверяет специалист.Если кассир пробивает слишком большой, как вам кажется, вес, эксперт советует вызвать администратора и попросить перепроверить на контрольных весах. Они должны присутствовать в каждом магазине. “Если их нет, можно использовать ситуацию как аргумент. Позвонить по телефону супервайзеру, начальнику, который физически не в магазине - обычно его контакты с фото можно найти на доске покупателя. И конечно, надо всегда проверять чек, не отходя от кассы”, - подытожил Чеглов.

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эксклюзив, магазин, торговля