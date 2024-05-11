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Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума - 11.05.2024, ПРАЙМ
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов – это максимум с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T09:02+0300
2024-05-11T09:02+0300
экономика
удобрения
россия
сша
международная торговля
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов – это максимум с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом за год доля России в американском импорте выросла до 17,1% с 9,7%. Главным образом Штаты покупают калийные удобрения – их закупки выросли за месяц на 29%, до 95,5 миллиона долларов. Также в марте ввозились азотные удобрения (на 75,3 миллиона долларов) и фосфорные (на 3,1 миллиона долларов). Россия является вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. Первое место занимает Канада, которая в марте поставила их на 338 миллионов долларов - это треть от всего американского импорта. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия, которая занимает 13,5% на рынке иностранных удобрений в США.
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удобрения, россия, сша, международная торговля
Экономика, удобрения, РОССИЯ, США, международная торговля
09:02 11.05.2024
 
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума

РИА Новости: США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. США в марте приобрели удобрения из России на 174 миллиона долларов – это максимум с февраля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, в начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом за год доля России в американском импорте выросла до 17,1% с 9,7%.
Главным образом Штаты покупают калийные удобрения – их закупки выросли за месяц на 29%, до 95,5 миллиона долларов. Также в марте ввозились азотные удобрения (на 75,3 миллиона долларов) и фосфорные (на 3,1 миллиона долларов).
Россия является вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. Первое место занимает Канада, которая в марте поставила их на 338 миллионов долларов - это треть от всего американского импорта. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия, которая занимает 13,5% на рынке иностранных удобрений в США.
Фосагро
"Фосагро" нарастило поставки удобрений в Латинскую Америку в 1,5 раза
8 мая, 16:36
 
ЭкономикаудобренияРОССИЯСШАмеждународная торговля
 
 
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