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Запад должен признать Украину зоной российского влияния, считают в Крыму
Запад должен признать Украину зоной российского влияния, считают в Крыму - 11.05.2024, ПРАЙМ
Запад должен признать Украину зоной российского влияния, считают в Крыму
Западу следует признать территорию Украины зоной российского влияния, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T08:15+0300
2024-05-11T08:15+0300
2024-05-11T08:15+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – ПРАЙМ. Западу следует признать территорию Украины зоной российского влияния, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он отметил, что обеспечение коллективной безопасности на европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов России. "В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния", — сказал он. Смирнов добавил, что попытки Запада игнорировать стратегические интересы Москвы всегда закономерно приводили к международным конфликтам и только обеспечение паритета в данном вопросе будет способствовать стабильности и миру. По его словам, в зону таких интересов входят восточная и южная части нынешней Украины, при этом "будущее центральной части должно определить ее население, а западная часть не должна представлять никаких угроз для России и Евразии в целом".
https://1prime.ru/20240511/chernovik-848059553.html
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россия, украина, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Запад должен признать Украину зоной российского влияния, считают в Крыму
Смирнов: Запад должен признать Украину зоной российского влияния
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – ПРАЙМ. Западу следует признать территорию Украины зоной российского влияния, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Он отметил, что обеспечение коллективной безопасности на европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов России.
"В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния", — сказал он.
Смирнов добавил, что попытки Запада игнорировать стратегические интересы Москвы всегда закономерно приводили к международным конфликтам и только обеспечение паритета в данном вопросе будет способствовать стабильности и миру.
По его словам, в зону таких интересов входят восточная и южная части нынешней Украины, при этом "будущее центральной части должно определить ее население, а западная часть не должна представлять никаких угроз для России и Евразии в целом".
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