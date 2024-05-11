https://1prime.ru/20240511/vodka-848059415.html
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки - 11.05.2024, ПРАЙМ
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки
Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, закупив половину всего экспорта этого напитка из России, подсчитало... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T08:02+0300
2024-05-11T08:02+0300
2024-05-11T08:02+0300
экономика
россия
казахстан
водка
https://cdnn.1prime.ru/img/76518/45/765184593_0:59:1300:790_1920x0_80_0_0_74eadb09d391fbf3ac7fec2ea4b35620.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, закупив половину всего экспорта этого напитка из России, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина этого объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Страна удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, однако по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%. А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге - годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% - до 12 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше - тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
https://1prime.ru/20240419/alkogol-847522496.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76518/45/765184593_208:0:1300:819_1920x0_80_0_0_d8fb776e85d4bb74768d6ae67f91dd3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, водка
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, водка
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки
РИА Новости: Казахстан в 2024 году закупил половину российской экспортной водки
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, закупив половину всего экспорта этого напитка из России, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина этого объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Страна удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, однако по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.
А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге - годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% - до 12 миллионов долларов.
На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов).
В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше - тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
Россияне за пять лет стали пить меньше алкоголя