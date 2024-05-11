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Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки - 11.05.2024, ПРАЙМ
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки
Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, закупив половину всего экспорта этого напитка из России, подсчитало... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T08:02+0300
2024-05-11T08:02+0300
экономика
россия
казахстан
водка
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, закупив половину всего экспорта этого напитка из России, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина этого объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Страна удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, однако по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%. А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге - годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% - до 12 миллионов долларов. На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов). В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше - тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
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россия, казахстан, водка
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, водка
08:02 11.05.2024
 
Названа страна, которая закупила половину российской экспортной водки

РИА Новости: Казахстан в 2024 году закупил половину российской экспортной водки

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанк#Производство водки
#Производство водки - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, закупив половину всего экспорта этого напитка из России, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина этого объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Страна удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, однако по сравнению с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.
А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге - годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% - до 12 миллионов долларов.
На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов).
В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше - тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.
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